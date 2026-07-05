Pintarrajean la camioneta de Cuauhtémoc Blanco; se baja a discutir y le caen a gritos

El diputado federal Cuauhtémoc Blanco fue encarado por integrantes de la Asamblea Antimundialista, quienes además realizaron pintas en la camioneta en la que viajaba cuando se dirigía al Estadio Ciudad de México para presenciar el partido entre las selecciones de México e Inglaterra.

Los hechos ocurrieron durante una protesta contra la realización del Mundial 2026, en la que los manifestantes bloquearon vialidades de acceso al inmueble deportivo.

Al identificar el vehículo del exfutbolista, una camioneta negra tipo Suburban, los manifestantes rodearon la unidad y realizaron diversas pintas sobre la carrocería.

Durante la manifestación, los inconformes lanzaron consignas como “¡corrupto!” y “¡asesino!”, mientras impedían el paso del vehículo.

Reproducir Pintarrajean la camioneta de Cuahtémoc Blanco

En imágenes difundidas en redes sociales se observa que Blanco descendió brevemente de la camioneta acompañado por otra persona; sin embargo, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México intervinieron para evitar una confrontación directa con los manifestantes.

Minutos después, el diputado volvió a abordar la unidad y abandonó el lugar, mientras los manifestantes reclamaban la intervención policial.

Durante la protesta también se escuchó la consigna “Samir vive”, en referencia a Samir Flores Soberanes, opositor al proyecto de la termoeléctrica de Huexca, asesinado el 20 de febrero de 2019.

Al momento de ese crimen, Cuauhtémoc Blanco era gobernador del estado de Morelos.