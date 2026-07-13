Brugada: “Pasamos la prueba” de seguridad durante el Mundial

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, expresó que el Mundial de Futbol “fue el examen más exigente para nuestra estrategia de seguridad en los últimos años (...) hoy con total responsabilidad podemos informar que pasamos la prueba”.

Y afirmó que el mes de junio de 2026 fue el mes de junio con menos homicidios en los últimos 15 años.

La Ciudad de México está en sus menores niveles de homicidios en una década y media, este no es un dato más: en un contexto tan complejo como el mundial, la ciudad vive su momento de menor violencia homicida en muchos años”, dijo en conferencia de prensa en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento.

Detalló que mientras en junio del 2018 se cometían en la Ciudad de México 4.2 homicidios todos los días, en junio de 2026 la cifra se redujo a 1.8.

“Esto significa una reducción del 57 por ciento en homicidios entre 2018 y 2026 y desde que inició nuestra administración el homicidio doloso ha caído 31 por ciento”, agregó.

En ese sentido la jefa de Gobierno de la CDMX consideró que “reducir casi una tercera parte los homicidios en menos de dos años significa que no estamos ante una mejoría marginal o limitada, sino un avance profundo, sostenido y acelerado en la seguridad de la ciudad”.

Y detalló que esos resultados fueron posibles por la “acumulación de varias estrategias que se han implementado en la ciudad, que tienen que ver con investigación, con inteligencia, con la actuación oportuna para lograr que durante este año se pudiera detener a dirigentes de grupos criminales”.

En cuanto a la detención de éstos líderes de grupos criminales, el secretario de seguridad ciudadana, Pablo Vázquez, expuso que en esta administración han sido detenidos mil 295 presuntos delincuentes vinculados a células delictivas que han sido desarticuladas.

“Tan solo en el mes de junio se detuvo a 10 integrantes de la Unión Tepito, a seis del Cártel Nuevo Imperio y se logró la desarticulación de una banda dedicada a la venta de droga en la Alcaldía Gustavo A. Madero en lo que hace al desmantelamiento de células”, detalló el titular de la SSC.

Y expuso que en el primer semestre de este año mediante la Estrategia de Seguridad en la capital del país, han sido detenidos “77 objetivos prioritarios generadores de violencia y en junio destacamos la captura de cuatro de estos objetivos: el 18 y 19 de junio, en dos acciones separadas, fueron detenidos Alberto "N”, alias “El Virus”, presunto líder de una facción del Cártel Nuevo Imperio y generador de violencia de la Alcaldía Azcapotzalco, vinculado, entre otros delitos, con un feminicidio y al menos con cinco homicidios cometidos este año y otros delitos como el robo, extorsión y narcomenudeo”.

Y habló de la detención de Érick “N”, alias "El Gato", “segundo al mando de esta misma organización delictiva, que había sido una de las principales generadoras de violencia en el primer semestre de este año. Y el 23 de junio se detuvo a Ulises “N”, presunto integrante de la Unión Tepito”.

Y el pasado 29 de junio, en Yautepec, Morelos “en colaboración con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se logró la detención de Giovanni “N”, alias "La Muñeca", presunto integrante de una célula delictiva con operaciones en la Ciudad de México y señalado por su probable participación en el homicidio de nuestros compañeros Ximena y José, ocurrido en mayo de 2025”, dijo el secretario Vázquez.

REDUCCIÓN DE DELITOS DE ALTO IMPACTO

Brugada también habló durante la conferencia de que en el primer semestre de 2019 se cometían casi 145 delitos de alto impacto todos los días y en este primer semestre de 2026 se cometieron alrededor de 50.

En cuanto al robo de vehículo con y sin violencia la jefa de gobierno destacó que en el primer semestre del 2026 “se redujo 64 por ciento en comparación con 2019” y 21 por ciento respecto al primer semestre del 2025.

Y expresó que la estrategia de seguridad que se puso a prueba durante el mundial de futbol está conformada por 8 ejes estratégicos que son: Atención a causas; Coordinación interinstitucional más que nunca; Mejor Policía; Más inteligencia, tecnología e investigación; No se descuidó en ningún momento la construcción de Territorios de Paz; Estrategia de Policía de Proximidad; Evaluación territorial permanente y la iniciativa de seguridad feminista.