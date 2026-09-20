¡Desalmado! Sujeto arrastra a lomito amarrado a una camioneta en Hidalgo (VIDEO)

Un presunto caso de maltrato animal quedó registrado en video en la localidad de La Trinidad, donde un perro fue visto siendo arrastrado por una camioneta, situación que generó indignación entre habitantes y usuarios de redes sociales.

De acuerdo con el testimonio de una persona que presenció el hecho, el incidente ocurrió durante la tarde del viernes. El testigo habría intentado alertar al conductor sobre las condiciones en las que era transportado el animal.

Según su relato, el automovilista manifestó que únicamente se encontraba “paseando” al perro y continuó su recorrido. Tras la insistencia del testigo, el conductor habría detenido la marcha y posteriormente subido al can a la camioneta.

Hasta el momento se desconoce el estado de salud del animal y si presentó lesiones derivadas del incidente.

Reproducir Sujeto arrastra a lomita amarrado a una camioneta en Hidalgo

Ante estos hechos, activistas y defensores de los derechos de los animales ya iniciaron la carpeta de investigación correspondiente, con el objetivo de aportar elementos que permitan esclarecer lo ocurrido y determinar, en su caso, las posibles responsabilidades.

Los defensores también solicitaron a la ciudadanía proporcionar información que permita identificar al vehículo y al responsable, a fin de que el caso sea presentado ante las autoridades competentes.

¿Qué sanciones contempla Hidalgo?

En Hidalgo, el maltrato o crueldad contra animales puede generar responsabilidad administrativa y, dependiendo de las circunstancias y de las lesiones ocasionadas, responsabilidad penal. La sanción concreta depende de lo que determinen las autoridades a partir de la investigación, particularmente de las condiciones en que fue transportado el perro, si sufrió lesiones y si existió sufrimiento o muerte.

Para este caso resulta relevante la Ley de Protección y Trato Digno para los Animales del Estado de Hidalgo, así como las disposiciones del Código Penal para el Estado de Hidalgo relacionadas con actos de crueldad o maltrato animal. La autoridad también puede determinar medidas de protección para el ejemplar.

No es posible establecer una multa o pena específica únicamente a partir del video, ya que primero debe acreditarse la conducta, las circunstancias y, en su caso, el daño ocasionado al animal. Si existe una carpeta de investigación, corresponderá al Ministerio Público determinar la posible clasificación jurídica de los hechos.

El estado de salud del perro será un elemento particularmente relevante: un dictamen veterinario puede establecer si presentó lesiones, dolor, afectaciones físicas u otras consecuencias derivadas de haber sido arrastrado.

Las imágenes compartidas en redes permitirán identificar el vehículo o al responsable, y ese material puede incorporarse como elemento de la investigación junto con testimonios, fotografías, videos y dictámenes veterinarios.