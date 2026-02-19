Katia Itzel pitará el Puebla-América tras denunciar acoso digital en Liga MX

Luego de estar en el ojo público por denunciar acoso digital, la Comisión de Arbitraje designó a Katia Itzel García para estar en el Puebla-América, uno de los juegos más importantes de la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX.

García, quien proyecta un futuro prometedor en el arbitraje mexicano, recibirá así un voto de confianza en un encuentro que no sólo tiene implicaciones deportivas, sino también un alto nivel de exposición mediática. El compromiso se disputará el viernes 20 de febrero a las 21:00 horas en el Estadio Cuauhtémoc, donde el América intentará salir de la crisis que lo tiene ahora mismo fuera de puestos de liguilla, después de perder el Clásico Nacional contra Chivas.

Puebla, por su parte, está una vez más en la parte baja de la tabla, aunque ahora la conversación a su alrededor pasa por un posible cambio de propietario. Pese a eso, una victoria este viernes lo pondría por encima del mismo América, que actualmente suma 8 puntos en el torneo.

La designación de García llega días después de que la silbante hiciera públicas las amenazas e insultos que ha recibido en redes sociales. En sus declaraciones, fue clara al señalar que el anonimato potencia la agresividad en el entorno digital.

Cualquiera puede opinar detrás del anonimato y todos son valientes detrás de una máscara”, expresó.

También sostuvo que decidió visibilizar la situación porque considera que este tipo de violencia no debe quedarse en lo oscuro, sino formar parte de una conversación abierta dentro de la Liga MX.

Lejos de apartarla del reflector, la Comisión la coloca ahora en un partido de alta notoriedad, enviando un mensaje de respaldo institucional en medio del debate sobre el acoso que viven los árbitros en el futbol mexicano.

No será la primera vez que le pite al América. En el Apertura 2024 dirigió la Jornada 2, cuando las Águilas vencieron 3-1 a Querétaro. Más adelante, en el Clausura 2025, estuvo presente en la Jornada 2 en el empate 1-1 ante Tijuana, y también en la Jornada 17, cuando América goleó 5-0 a Mazatlán.

Con esos antecedentes, el duelo ante Puebla representará su cuarto partido oficial arbitrando al conjunto azulcrema en Liga MX, una muestra de la experiencia acumulada con uno de los clubes más mediáticos del país.

Desde su debut como árbitra central en el Clausura 2024, tras un proceso que incluyó categorías juveniles, divisiones inferiores y funciones como VAR, su presencia en la máxima categoría ha sido constante.

Ahora, en medio del escrutinio público y con un partido de alto perfil en puerta, Katia Itzel vuelve al centro del escenario con el silbato como protagonista.