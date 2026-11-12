México vs Jamaica: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO?

Rafa Márquez disputará su primer cotejo oficial al mando de la Selección Mexicana ante Jamaica, en Kingston, por la ida de los cuartos de final de la CONCACAF Nations League, en un partido en el que busca encontrar la mejor fórmula para el equipo, luego de cuatro encuentros amistosos en los que el cuadro tricolor dejó malas sensaciones.

El balance de sus amistosos dejó dos empates, frente a Colombia y Perú, además de dos derrotas contra Estados Unidos y Chile. En esos encuentros, México marcó solamente dos goles y recibió siete, una estadística que refleja algunos de los aspectos que el cuerpo técnico necesita corregir. Por ello, la convocatoria de caras nuevas como las de Armando León y Andrés Montaño.

La escuadra mexicana visitará el Nacional de Kingston, una cancha que históricamente no lo ha hecho sentir incómodo, pues el Tricolor ostenta 18 años sin perder en tierras jamaicanas. El último descalabro se dio en 2008, durante las eliminatorias para la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, en un partido en el que Ricardo Fuller fue el verdugo de Oswaldo Sánchez.

Las últimas visitas mexicanas han dejado un saldo favorable de una victoria y un empate. Ambos encuentros se disputaron en 2022, durante las eliminatorias mundialistas rumbo a Qatar y la Nations League.

Pumas el único de los grandes sin representantes en el Tricolor

La convocatoria de Rafael Márquez para los juegos ante Jamaica reflejó una crisis importante para el cuadro universitario; mientras Chivas, Cruz Azul y América aportan 12 de los 17 elementos convocados, los Pumas no llevan a ninguno.

Cesar el Chino Huerta uno de los ausentes en la convocatoria de Rafael Márquez. Mexsport

El Guadalajara encabeza la lista con cinco jugadores, seguido por las águilas con cuatro, y la máquina cementera con tres; por lo que cerca del 70 por ciento de los convocados es proveniente de tres de los cuatro equipos con mayor arrastre nacional.

Sin embargo, para la mala fortuna auriazul, la última ocasión en la que tuvieron tres representantes en el Tricolor fue hace más de dos años, cuando Julio González, César Huerta y Guillermo Martínez fueron considerados para la Copa América 2024. Desde entonces, el conjunto universitario no ha vuelto a tener esa cantidad de futbolistas

¿Dónde ver el México vs Jamaica EN VIVO?

Partido: Jamaica vs México

Torneo: Cuartos de final (ida) de la CONCACAF Nations League 2026-2027.

Fecha: Sábado 14 de noviembre de 2026.

Horario: 19:00 horas (tiempo de CDMX).

Estadio: National Stadium de Kingston, Jamaica.