Álvarez y Crow-Armstrong, MVP unánimes; terminan reinados de Judge y Ohtani

Yordan Álvarez y Pete Crow-Armstrong conquistaron por unanimidad los premios al Jugador Más Valioso de 2026 y marcaron un cambio de protagonistas en Grandes Ligas, al terminar con los reinados de Aaron Judge y Shohei Ohtani, ganadores de las dos temporadas anteriores en sus respectivas ligas.

El cubano de los Astros de Houston obtuvo el reconocimiento de la Liga Americana después de pelear por la Triple Corona de bateo, mientras que el jardinero de los Cubs de Chicago se impuso en la Liga Nacional con una combinación de poder, velocidad y excelencia defensiva.

Álvarez conquistó el título de bateo con promedio de .316, conectó 42 cuadrangulares y produjo 106 carreras, cifras que lo ubicaron segundo en estos últimos dos departamentos dentro de la Americana.

El bateador de los Astros también encabezó su circuito en bases totales, con 341; bases por bolas, con 109, y extrabases, con 77. Su dominio incluyó el porcentaje de embasarse (.432), slugging (.601) y OPS (1.033).

Con esos números, Álvarez se unió a Miguel Cabrera, en 2012, y Aaron Judge, en 2025, como los únicos jugadores desde 1970 que ganaron el título de bateo de la Americana con al menos 40 jonrones.

El dominicano Junior Caminero, de los Rays de Tampa Bay, terminó segundo en la votación y recibió 27 de los 30 sufragios para esa posición. Bobby Witt, de los Royals de Kansas City, ocupó el tercer puesto, seguido por Cam Schlittler, de los Yankees de Nueva York, ganador del Cy Young.

Por su parte, Crow-Armstrong firmó una temporada de 45 cuadrangulares y 41 bases robadas, con la que se convirtió en el séptimo pelotero en la historia de Grandes Ligas en alcanzar el 40-40.

El jardinero de los Cubs compartió el liderato de jonrones de MLB con Kyle Schwarber, de los Phillies de Filadelfia, y encabezó la Nacional con 119 carreras anotadas.

Durante agosto, Crow-Armstrong conectó 14 cuadrangulares, anotó 29 carreras y produjo 28, una aportación que impulsó a Chicago en la pelea por un lugar de comodín.

Su trabajo en el jardín central también fortaleció su candidatura: Crow-Armstrong obtuvo el Guante de Platino y terminó con 10.6 victorias sobre reemplazo, de acuerdo con FanGraphs.

Con su elección, Crow-Armstrong se convirtió en el noveno jugador de los Cubs en ganar el MVP y el primero desde Kris Bryant, en 2016.

Judge y Ohtani se quedaron sin el tercero consecutivo

Los triunfos de Álvarez y Crow-Armstrong impidieron que Judge y Ohtani extendieran a tres años consecutivos su dominio en la votación al Jugador Más Valioso.

El capitán de los Yankees de Nueva York, ganador del reconocimiento en 2024 y 2025, tuvo una temporada marcada por las lesiones: una fractura de costilla lo alejó de los diamantes durante más de tres meses y, después de regresar en septiembre, una distensión en la pantorrilla derecha lo envió nuevamente a la lista de lesionados.

Judge apenas disputó 66 juegos, en los que bateó para .241, con 18 jonrones y 41 carreras producidas. Su actividad limitada frenó la posibilidad de competir por otro premio, después de conquistar tres en su carrera.

En la Nacional, Ohtani buscó su tercer MVP consecutivo en ese circuito, después de obtenerlo con los Dodgers en 2024 y 2025, además del que conquistó en la Americana en 2023 con los Angels.

El japonés de los Dodgers terminó segundo en la votación de 2026, con 26 de los 30 sufragios para ese puesto, tras una campaña en la que enfrentó lesiones de rodilla y bíceps.

Pese a esas dificultades, Ohtani conectó 30 jonrones, acumuló 60 extrabases y anotó 89 carreras en 139 encuentros. Desde la lomita, registró ocho victorias y dos derrotas, con efectividad de 1.79, además de 95 ponches en 85 entradas y dos tercios durante 14 aperturas.