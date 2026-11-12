La Selección Mexicana llegó a Kingston; equipo completo para encarar a Jamaica en la Nations League 

La Selección Nacional de México llegó sin contratiempos a kingston, Jamaica, para el duelo de ida de los cuartos de final de la Nations League Concacaf.

Todas las estrellas del Tricolor, bajo el mando de Rafael Márquez, compartieron sensaciones de tranquilidad y optimismo en su llegada al hotel, donde la prensa y un puñado de aficionados ya los esperaban.

Entre las luces de cámaras de televisión y los lentes de dispositivos móviles, los jugadores desfilaron sin apuro; el juvenil Gilberto Mora, el que más foco acarreó entre los seleccionados.

Rafael Márquez se mostró de buen ánimo tras el viaje de aproximadamente dos horas. Andrés Guardado y el resto de los auxiliares también lucieron sonrientes, al tiempo que los huéspedes del hotel les brindaron porras en lo que será el primer juego oficial de Márquez como seleccionador.

También destacó la manera en que llegaron los jugadores. En grupos que dejan ver la amistad entre algunos como Alexis Vega (Toluca) y Roberto 'Piojo' Alvarado (Chivas). Incluso el americanismo se hizo notar en el grupo de Kevin Álvarez, Erick Sánchez, Isaías Violante, Israel reyes, Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo, estos dos últimos ex de las Águilas.

En atención a los aficionados, Erik Lira, Jesús 'Tecatito' Corona y Julián Quiñones, los que mayor disponibilidad tuvieron.

Cabe recordar que la Selección Mexicana comenzó la preparación del juego contra Jamaica en Mayakoba. El objetivo de un escenario como la Riviera Maya fue trabajar en un clima similar al de Jamaica.

La serie de cuartos de final entre Jamaica y México inicia este 14 de noviembre, en el Estadio Nacional, en Kingston. La vuelta se disputará el martes 17 en el Estadio BBVA, en Monterrey.