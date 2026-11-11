Mbappé enciende las alarmas en Francia: no entrenó antes del partido contra Italia

Kylian Mbappé encendió las alarmas en la concentración de la Selección de Francia al ausentarse del entrenamiento colectivo de este miércoles 11 de noviembre, a solo un día del compromiso contra Italia por la UEFA Nations League. El capitán de los Bleus permaneció bajo tratamiento médico mientras sus compañeros trabajaban sobre el césped en Clairefontaine.

La ausencia del delantero del Real Madrid generó incertidumbre sobre su condición física, especialmente por los antecedentes recientes que arrastra con el combinado nacional. Sin embargo, hay un dato importante: la Federación Francesa de Futbol (FFF) no confirmó que el atacante sufra una nueva lesión ni proporcionó un diagnóstico sobre las molestias que motivaron su ausencia.

De acuerdo con la información de medios franceses y españoles, Mbappé permaneció en el gimnasio y realizó trabajo específico. La federación descartó que estuviera lesionado y que su ausencia podría responder a una medida de descanso y precaución. Por ahora, no existe una confirmación definitiva sobre su disponibilidad para el siguiente encuentro.

El antecedente físico de Mbappé preocupa al Real Madrid

La cautela tiene un antecedente reciente. Durante el partido contra Turquía, disputado en septiembre, el atacante sufrió molestias en la rodilla izquierda después de marcar el gol de la victoria en el primer encuentro de Zinedine Zidane como seleccionador francés.

Aquella dolencia lo obligó a abandonar el terreno de juego y posteriormente perderse los tres compromisos siguientes de Francia. Su regreso a la convocatoria durante esta ventana internacional representaba una buena noticia tanto para Zidane como para el conjunto madridista, por lo que su nueva ausencia en una sesión colectiva despierta inquietud.

Francia enfrenta a Italia sin Tchouaméni

El panorama tampoco es sencillo para Zinedine Zidane. El seleccionador ya perdió a Aurélien Tchouaméni, quien abandonó la concentración por molestias en el aductor derecho. Después de consultar con los servicios médicos del Real Madrid, la FFF decidió ponerlo a disposición de su club.

Francia visitará a Italia este jueves 12 de noviembre en el estadio Giuseppe Meazza (San Siro), en Milán, por la quinta jornada del Grupo A1 de la Nations League. La selección francesa, líder de su sector después de sumar tres victorias y un empate, buscará mantener su posición en la clasificación. Mientras tanto, la evolución de Mbappé será determinante para conocer si Zidane puede contar con su capitán en uno de los compromisos más importantes de esta fase de grupos.