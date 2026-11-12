Harry Kane sigue saboreando la 'conquista azteca'

Harry Kane, actual Balón de Oro, se mantiene apreciando el triunfo de Inglaterra sobre México en la cancha del entonces nombrado Estadio Ciudad de México durante el Mundial 2026, recalcando que fue el momento más importante para el conjunto de Los Tres Leones durante la justa veraniega.

Luego de haber sido parte del Grupo L junto con Croacia, Ghana y Panamá, Inglaterra accedió sin inconveniente alguno a la siguiente etapa del Mundial 2026, misma en la que se enfrentaron a Congo durante los Dieciseisavos de Final.

Harry Kane celebra el tercer gol de Inglaterra en el Estadio Ciudad de México ante el Tri de Javier Aguirre. Mexsport

Un gol tempranero por parte de Brian Cipenga puso a los africanos con un pie en los Octavos de Final, hasta que Harry Kane apareció en el 75’ y 86’ para comandar el triunfo europeo y hacerse del boleto rumbo a Ciudad de México para enfrentarse al Tri de Javier Aguirre:

“En el reciente Mundial, creo que el partido contra la RD del Congo, fue una experiencia única; ayudar al equipo a superar la fase de eliminación directa, anotar los 2 goles. Fue una sensación increíble”.

Domingo 5 de julio, inolvidable para Harry Kane

En un momento histórico y ante más de 80,000 aficionados mexicanos que buscaban celebrar el boleto del Tri hacia los Cuartos de Final, Inglaterra se paró en el Estadio Ciudad de México y con un par de tantos de Jude Bellingham (36’ y 38’) y otro más de Harry Kane (60’), el esfuerzo por parte de Julián Quiñones (42’) y Raúl Jiménez (69’) se convirtió en algo meramente anecdótico.

Hablando sobre la noche del domingo 5 de julio en la CDMX, Harry Kane no dejó escapar la oportunidad de aseverar que eliminar a México fue el momento más importante para Inglaterra durante el Mundial 2026, mismo en el que posteriormente se impondrían a Noruega, caerían ante Argentina en la Semifinal y se harían del tercer sitio luego de un frenético 6-4 ante Francia:

He tenido suerte de vivir grandes momentos, pero creo que el mejor, especialmente en ronda de eliminación directa, es cuando conseguimos ganarle a México. Ambos son momentos que se quedan en la memoria”.

Harry Kane comanda la celebración de Inglaterra tras eliminar a México del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México. Mexsport

BFG