Mbappé, fuera ante Italia; Zidane espera recuperarlo para el domingo

Kylian Mbappé quedó descartado para el partido de Francia contra Italia, que se disputará este jueves en Milán dentro de la Nations League, debido a una molestia en los isquiotibiales. El seleccionador Zinedine Zidane confirmó la ausencia de su capitán, aunque expresó su confianza en recuperarlo para el domingo frente a Turquía.

Zidane decidió reservar al delantero del Real Madrid para evitar riesgos con su estado físico. La baja quedó confirmada este miércoles, durante la comparecencia del entrenador francés en Milán, en la víspera del encuentro ante la selección italiana.

Kylian Mbappé no podrá jugar contra Italia”, anunció Zidane, quien describió el problema del atacante como una “pequeña molestia”.

La declaración del seleccionador despejó la incertidumbre sobre la participación de Mbappé en el primero de los dos compromisos de esta fecha internacional. Francia deberá afrontar la visita a Italia sin su capitán, mientras espera conocer si podrá contar con él para el siguiente encuentro.

El problema físico de Mbappé se localizó en los isquiotibiales, de acuerdo con la explicación del técnico. Sin embargo, Zidane mostró optimismo sobre una recuperación que le permita volver a jugar durante esta misma concentración.

Turquía, la posibilidad de regreso

Zidane señaló el compromiso del domingo contra Turquía como la posibilidad de regreso para el delantero. El entrenador evitó cerrar la puerta a su participación, aunque sus palabras tampoco representaron una confirmación de que estará disponible.

Una pequeña molestia, una cosita, debería estar bien para el domingo”, explicó Zidane sobre la condición de Mbappé.

La decisión del cuerpo técnico de Francia estableció así dos escenarios para su capitán: ausencia confirmada ante Italia y la posibilidad de reaparecer frente a Turquía. Su evolución marcará si finalmente podrá participar en el segundo encuentro.

Para el duelo en Milán, Zidane deberá preparar una propuesta ofensiva sin el atacante del Real Madrid. La ausencia de Mbappé también dejará al equipo francés sin su capitán en el campo durante el enfrentamiento de Nations League.

El seleccionador de Francia centró su explicación en la molestia muscular y en la intención de no correr riesgos. Por ahora, el alcance de la baja anunciado por el entrenador se limitó al encuentro de este jueves.

Mbappé quedó, por lo tanto, a la espera de recuperarse para el domingo. La expectativa de Zidane es contar nuevamente con su delantero ante Turquía, después de prescindir de él para la visita a Italia.