Mbappé enfureció a aficionados de China por su meme: queman sus playeras

Algunos aficionados en China quemaron algunas playeras de Kylian Mbappé, como una forma de protestar sobre las declaraciones que hizo el jugador sobre un “meme” en el que figura su cara encima del cuerpo de Mao Zedong, a quien calificó como un “dictador chino”.

El Gobierno del país asiático explicó que, el delantero del Real Madrid, hirió los sentimientos nacionales al referirse a Mao Zedong, líder fundador de la República Popular, como un “dictador”.

Tras el caos que ocasionó, Kylian Mbappé pidió disculpas públicas, a las que se sumó el Real Madrid AFP

“Un determinado jugador de futbol ha hecho comentarios sobre China que resultan totalmente inaceptables. Me enfurece muchísimo haber oído esto. Le impongo un boicot rotundo y jamás se lo perdonaré. El boicot comienza ahora”, mencionó un aficionado y que difundió la agencia EFE en redes sociales.

Enseguida, la persona le prendió fuego a las playeras de Mbappé de la selección de Francia.

Por otro lado, otro seguidor rompió un cartel con el rostro del delantero galo y quitó de unas instalaciones, la publicidad con el rostro del futbolista.

En una entrevista con el programa francés “The Bridge”, Mbappé fue preguntado por su meme favorito, a lo que respondió: “Con el que más me he reído es ese en el que usan mi cara en un dictador chino. Lo utilizo mucho con mis amigos”.

“El usuario fue bloqueado para seguir debido a la violación de las leyes de la Convención de la Comunidad de Weibo”, se indicó en un mensaje de un celular en Shanghái AFP

El miércoles 27 de octubre de 2026, el jugador expresó sus disculpas públicas, a las que sumó hoy el Real Madrid, donde el cuadro blanco resaltó el respeto hacia el pueblo chino.

“El Real Madrid reafirma su compromiso con los valores de respeto, convivencia y entendimiento entre culturas, y expresa su deseo de seguir fortaleciendo los lazos de amistad y afecto que le unen a China y a sus ciudadanos”, indicó el Real Madrid.