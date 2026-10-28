Precios elevados para ver el Pumas vs. América en el Olímpico Universitario

Pumas inició la venta de boletos para recibir al América el sábado 7 de noviembre, en la penúltima jornada del Apertura 2026, con precios que van de los 546 a los mil 786 pesos, cargos por servicio incluidos. La venta comenzó con una preventa exclusiva para clientes del banco patrocinador del club, antes de que las entradas estén disponibles para el público general.

El encuentro se disputará en el Estadio Olímpico Universitario y representa uno de los partidos de mayor expectativa para los aficionados durante la temporada. Sin embargo, el costo de las localidades supera el de otros encuentros, en un momento en el que el conjunto universitario no atraviesa su mejor campaña y se encuentra lejos de los puestos de clasificación a la Liguilla.

Pumas tiene una sola victoria como local en lo que va del torneo. Jose Luis Melgarejo/Mexsport

¿Cuánto cuestan los boletos para Pumas vs. América?

Los precios varían según la zona del inmueble. La entrada más económica corresponde a la cabecera norte, mientras que los boletos para los palcos alcanzan el costo más alto de la lista, con una diferencia superior a mil pesos entre ambas localidades.

Estos son los precios anunciados para el partido, con cargos por servicio incluidos:

Cabecera norte: 546 pesos.

546 pesos. Pebetero: 732 pesos.

732 pesos. Planta baja general: 856 pesos.

856 pesos. Palomar general: 918 pesos.

918 pesos. Palomar Goya: mil 42 pesos.

mil 42 pesos. Palco: mil 786 pesos.

El incremento en el costo de las entradas sigue la tendencia aplicada por Pumas para partidos de alta demanda, como ocurrió semanas atrás ante Cruz Azul. La expectativa por el Clásico Capitalino se refleja en una oferta que supera los 500 pesos incluso en la zona más "accesible" del estadio.

Precios para Pumas vs. América. Captura de pantalla

Pumas registra una sola victoria como local

El desempeño del equipo en el Estadio Olímpico Universitario contrasta con la expectativa que genera el enfrentamiento ante América. En sus siete partidos como local durante el Apertura 2026, Pumas apenas consiguió una victoria, además de registrar cuatro empates y dos derrotas.

Estos fueron sus resultados como local:

Jornada 1: Pumas 0-3 Pachuca.

Pumas 0-3 Pachuca. Jornada 4: Pumas 0-0 Querétaro.

Pumas 0-0 Querétaro. Jornada 5: Pumas 1-1 Necaxa.

Pumas 1-1 Necaxa. Jornada 7: Pumas 3-1 León.

Pumas 3-1 León. Jornada 10: Pumas 2-3 Atlético de San Luis.

Pumas 2-3 Atlético de San Luis. Jornada 11: Pumas 3-3 Cruz Azul.

Pumas 3-3 Cruz Azul. Jornada 14: Pumas 1-1 Tigres.

El partido ante América llegará cuando solo resten dos jornadas para que concluya la fase regular del Apertura 2026. Para Pumas, el compromiso representa una nueva oportunidad de responder ante su afición, pese a los resultados irregulares que ha acumulado en casa.

La combinación de precios elevados, una campaña complicada y el bajo rendimiento como local podría influir en la asistencia al estadio.