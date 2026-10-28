Katia Itzel y Charlyn Corral, dos mexicanas históricas que comenzaron juntas su carrera deportiva

Ambas han conseguido logros individuales históricos, ambas son mexicanas, ambas fueron reconocidas con el Premio Nacional de Deporte 2024 y ambas, comenzaron su sueño juntas en el terreno de juego.

Katia Itzel García, árbitro profesional y quien fue la primera silbante mexicana mujer en dirigir un partido varonil en la pasada Copa del Mundo de la FIFA 2026, compartió este miércoles que su carrera deportiva la comenzó al lado de Charlyn Corral, quien consiguió el reconocimiento como la mejor delantera del año en la Gala del Balón de Oro, en Londres, Inglaterra.

Katia Itzel compartió en su cuenta oficial de Instagram varias fotografías donde Charlyn aparece en diferentes momentos de su carrera como jugadora profesional y concluye con un par de ellas cuando recibieron de manos de la Presidente Claudia Sheinbaum el Premio Nacional del Deporte 2024.

Charlyn y Katia Itzel comenzaron simultáneamente su carrera ESPECIAL

Qué honor haber compartido de pequeñas entrenamientos, partidos, olimpiadas nacionales y haber compartido contigo el Premio Nacional del Deporte 2024. Qué bonito que nuestra pasión más grande nos haya seguido juntando en infinidad de ocasiones extraordinarias

“Mi total admiración y respeto hacia ti y todo lo que representas. Una mexicana chingona. Tenemos Charlyn para muchos años más. ¡Muchas felicidades!", publicó Katia Itzel.

Pero haber recibido el galardón no es el único logro de la delantera de los Tuzos del Pachuca. Charlyn Corral en su momento fue la primera mujer en recibir el Pichichi de LaLiga española como la máxima goleadora de la temporada, mientras jugaba para el Levante en la temporada 2017-2018.

"Nada te ha detenido; una mujer que ha tenido una extraordinaria historia de vida, que nunca ha olvidado de dónde viene y siempre ha tenido muy claro hacia donde va, un gran ser humano”, añadió la silbante.