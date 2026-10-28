Liga MX: calendario, horarios y dónde ver la jornada 15 del Apertura 2026

La jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX se disputará del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre, con nueve partidos que serán determinantes para las aspiraciones de clasificación a la Liguilla.

El duelo más atractivo será el América contra Toluca, que se enfrentarán el sábado en el Estadio Banorte, en un encuentro entre dos equipos ubicados en la parte alta de la tabla.

Con la fase regular cerca de concluir, los resultados de este fin de semana podrían definir nuevas eliminaciones y permitir que algunos clubes aseguren su lugar en la siguiente ronda. Necaxa y Bravos de Juárez ya aparecen entre los primeros equipos eliminados, mientras que otros conjuntos todavía buscan mantenerse en la pelea por el campeonato.

Los Diablos Rojos del Toluca buscarán recuperar terreno en la tabla general. Mexsport

América vs. Toluca, el partido más atractivo de la jornada 15

América, actual líder general del Apertura 2026, recibirá a Toluca el sábado 31 de octubre a las 21:10 horas, tiempo del centro de México. El encuentro se jugará en el Estadio Banorte y podrá verse por Canal 5, TUDN y ViX Premium.

La última vez que se midieron en ese estadio, América se impuso por marcador de 2-1; sin embargo, Toluca ha ganado tres de los últimos cinco partidos entre ambos clubes.

Además, los Diablos Rojos conquistaron el Clausura 2025 precisamente ante el conjunto azulcrema. El nuevo enfrentamiento representa otra oportunidad para medir a dos equipos protagonistas del torneo.

Calendario de partidos: fechas, horarios y canales

La jornada 15 comenzará el viernes con tres encuentros y continuará el sábado con cuatro partidos. La actividad concluirá el domingo con los últimos dos compromisos de la fecha.

Viernes 30 de octubre

Atlético de San Luis vs. Atlas | Estadio Libertad Financiera | 19:00 horas | ESPN, Disney+ y ViX.

FC Juárez vs. Querétaro | Estadio Olímpico Benito Juárez | 19:00 horas | Azteca 7, FOX One y FOX+.

Puebla vs. Pumas | Estadio Cuauhtémoc | 21:00 horas | Azteca 7, ESPN y Disney+.

Sábado 31 de octubre

Pachuca vs. Tigres | Estadio Hidalgo | 17:00 horas | FOX One y FOX+.

Monterrey vs. Tijuana | Estadio BBVA | 19:05 horas | Canal 5, TUDN y ViX.

Guadalajara vs. Atlante | Estadio Akron | 19:07 horas | Prime Video.

América vs. Toluca | Estadio Banorte | 21:10 horas | Canal 5, TUDN y ViX.

Domingo 1 de noviembre

Santos Laguna vs. Necaxa | Estadio TSM | 17:00 horas | ViX.

Cruz Azul vs. León | Estadio Banorte | 19:10 horas | Canal 5, TUDN y ViX.

Los equipos necesitan sumar puntos para mejorar sus posibilidades de avanzar a la fase final. Los resultados también podrían confirmar la eliminación de otros clubes que todavía conservan opciones matemáticas.