Tala Rangel revela recibir apoyo de Jorge Campos y Márquez tras errores con México

Después de la primera Fecha FIFA bajo el mando de Rafael Márquez, las dudas en la portería de la Selección Mexicana volvieron tras los errores de Raúl Rangel y ahora con el regreso de Luis Ángel Malagón, el ‘Tala’ podría quedar en la banca.

Ahora, de cara a la Concacaf Nations League, el portero de Chivas ha tenido grandes actuaciones, siendo clave para el Rebaño en el Apertura 2026 y hoy ha revelado el secreto para este éxito personal.

El Tala Rangel en un partido con Chivas MEXSPORT

Jorge Campos, Guardado y Márquez, claves en la confianza para el Tala Rangel

En conferencia de prensa previo al partido contra el Atlante, el Tala Rangel rompió el silencio sobre los errores que tuvo ante Estados Unidos y reveló que hubo tres personas que lo apoyaron tras esas dudas.

Te puedo compartir, el mismo Rafa, Andrés y exjugadores, entre ellos está Jorge Campos… me lo dijo clarísimo: ‘güey, los mejores del mundo se equivocan, los peores del mundo se equivocan, todo el mundo se equivoca, es algo de la vida, o sea, no tienes que asustarte y lo que debes hacer es seguir trabajando”, reveló.

El canterano rojiblanco enfatizó que las palabras del ‘Inmortal’ fueron fundamentales para que retomará confianza en su trabajo.

Yo creo que alguien como él que te diga esas palabras son las que te hacen regresar lo más rápido a querer seguir compitiendo, a no esconderte, a tener ese carácter de demostrar que ok, me equivoqué, pero vamos a lo que sigue ya no me puedo quedar en el error”, añadió..

Ante el regreso de Malagón, Rangel sabe que nadie tiene el puesto de titular seguro y afirmó que será una linda competencia.

Contento por el regreso de Luis Ángel… Creo que en Selección, como tal, no hay una titularidad garantizada para nadie porque sabemos que las selecciones son de momentos, y el que esté en un mejor momento (sic) es el que va a jugar”, finalizó.

Rangel confía que llegue la 13 en Chivas

Sobre lo que pasa en Guadalajara, el Tala Rangel se mostró confiado. Pese a que no han conseguido nada, sabe que con Milito, el equipo puede llegar a levantar el título en diciembre.