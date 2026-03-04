León recibe 130 propuestas de compra; no saldrá de la ciudad

En el León han recibido cerca de 130 propuestas que están interesados en la compra mayoritaria del equipo, donde en algunos casos ya se ha compartido información más delicada. En 2026, la multipropiedad deberá ser extinguida en la Liga MX.

“Estamos en el proceso en el que hemos recibido alrededor de 130 propuestas que están interesados en lo que es la venta del equipo. Ya empezamos a compartir información más delicada, más dedicada a lo que ellos esperan y está en proceso de marcha.

El León venderá la parte mayoritaria del equipo Mexsport

Estamos reuniéndonos con todos estos fondos, estas empresas, estas marcas que están interesadas en este producto y vamos a ir avanzando uno por uno, esperando que escojamos al mejor, que en esta ocasión va a ser socio, va a ser el nuevo dueño mayoritario”, indicó Jesús Martínez Murguía, presidente del León, durante la presentación del trofeo del Mundial 2026, en la entidad.

EL LEÓN NO SE VA DE LA CIUDAD

El directivo descartó que el León deje la ciudad y esperan seguir administrándolo y buscando la mejor manera de ayudarlo a crecer.

“Eso en la vida lo haríamos nosotros por el cariño que le tengo a este club, a esta ciudad, a esta institución, jamás, aunque nos ofrecieran lo que nos ofrecieran saldría este equipo de la ciudad, tanto así que queremos quedarnos administrando y buscando qué manera seguir ayudando a crecer el equipo”, comentó.

Descartan que el León salga de la ciudad Mexsport

Jesús Martínez agregó que en los contratos deberán de dejar muy en claro que el León no puede salir mientras estén ellos vinculados a la institución.

En diciembre de 2025, el presidente del equipo señaló que el cuadro del Bajío se vendería, a lo mucho, en un periodo de seis meses para cumplir con la normativa de la Liga MX.