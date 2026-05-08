¿Por qué los árbitros no ocuparán el aerosol en el Mundial de 2026?

Uno de los elementos más reconocibles del arbitraje moderno desaparecerá de la próxima Copa del Mundo. El famoso aerosol evanescente que utilizan los árbitros para marcar la distancia de la barrera en los tiros libres, no formará parte del Mundial de 2026, torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Durante más de una década fue una herramienta habitual en el futbol internacional, pero la FIFA tuvo que reducir su uso en competencias por una larga batalla judicial entre el organismo y los inventores del producto: el argentino Pablo Silva y el brasileño Heine Allemagne.

Ambos desarrollaron el aerosol “9.15 Fair Play Limit”, una espuma que desaparece en segundos y que permitía marcar la ubicación del balón y la distancia reglamentaria de la barrera. El producto fue patentado en decenas de países y comenzó a utilizarse en Sudamérica antes de alcanzar notoriedad mundial en el Mundial de Brasil 2014.

Según los inventores, la FIFA prometió llegar a un acuerdo económico después de aquella Copa del Mundo, pero nunca cumplió. Pablo Silva aseguró que, tras el torneo, dejaron de recibir respuestas del organismo y el aerosol siguió utilizándose en competencias internacionales sin autorización formal ni compensación económica.

La disputa escaló hasta tribunales brasileños. En 2021, un fallo judicial condenó a la FIFA por violación de derechos de autor y mala fe, obligándola a pagar una indemnización multimillonaria. Incluso, los creadores llegaron a solicitar sanciones penales contra dirigentes del organismo, incluido el presidente Gianni Infantino, argumentando uso indebido de patente y desacato a medidas cautelares emitidas por la justicia brasileña.

Una herramienta que ayudaba al silbante. Mexsport

¿De qué está hecho el aerosol arbitral?

El aerosol arbitral está compuesto principalmente por agua, butano, surfactantes y otros agentes espumantes biodegradables. Su fórmula fue diseñada para crear una espuma blanca visible sobre el césped que desaparece entre 45 segundos y un minuto después de aplicarse, sin dañar la cancha ni la ropa de los jugadores.

La mezcla permite que el árbitro marque temporalmente la línea donde debe colocarse la barrera y también el punto exacto donde debe permanecer el balón durante el tiro libre. Gracias a su rápida evaporación, el producto se convirtió en una solución práctica para evitar discusiones y adelantos indebidos.

Nuevos caminos

Mientras el conflicto legal seguía creciendo, la FIFA comenzó a priorizar nuevas tecnologías arbitrales como el VAR, el fuera de juego semiautomático y los balones inteligentes. En ese contexto, el spray fue perdiendo protagonismo poco a poco hasta prácticamente desaparecer de los partidos más importantes.

Aunque no existe una prohibición oficial, todo apunta a que en el Mundial de 2026 no se verá una herramienta que revolucionó los tiros libres y se convirtió en el símbolo del arbitraje moderno.