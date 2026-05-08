¿Se le escapaba el Mundial 2026? Gilberto Mora confesó tristeza por lesión 

A sus 17 años de edad Gilberto Mora ya experimentó la verdadera presión y tristeza de un futbolista que pone en balanza su participación en una Copa del Mundo y la posibilidad de someterse a cirugía por lesión.

“Sí, al principio triste cuando se dio la lesión (pubalgia), siempre confié en mí, en Dios, los tiempos de él son perfectos, trabajé para estar en Selección, no lo veía lejos, siempre motivado para estar en el Mundial”, expresó el mediocampista previo a la práctica en el Centro de Alto Rendimiento (CAR).

Incluso describió parte del proceso de recuperación, con la tentativa de entrar a cirugía.

“Fui a Estados unidos, estuve unas semanas allá, regresé a Tijuana con el staff de allá, para ayudarme a estar de vuelta trabajando, eso me ayudó muchísimo, el estar con el staff de allá, siempre me apoyaron”, mencionó el juvenil, al tiempo que destacó el apoyo de su entrenador en Xolos, Sebastián Abreu.

Tras arrastrar las dolencias por la intensa actividad de selecciones en el 2025, Gilberto Mora tomó una considerable pausa durante el torneo Clausura 2026. Disputó seis encuentros, cuatro de titular, y anotó un gol.

“Trato siempre de disfrutar el momento, me siento contento de estar nuevamente en Selección, siempre motivado, cada día dar lo mejor de mí, disfrutar el momento, para eso es, disfrutarlo.

“Creo que el apoyo de Xolos como de la Selección fue bastante, había opción de operarme, siempre fue la opción de no operarme, dejar que el tiempo pasara, recuperarme solo, gracias a Dios estoy aquí”, añadió.

Con el Tijuana fuera de Liguilla, Gilberto Mora administró su descanso otorgado por la Selección Mexicana previo a la concentración de larga duración. Aunque el futbolista de 17 años sorprendió por llegar tres días antes al CAR y ser el primero en estar a disposición del técnico Javier Aguirre.

“Llegué desde el lunes, estaba solo, pero contento de estar de nuevo en Selección, físicamente muy bien, estoy al 100%, disfrutando de las instalaciones… La verdad lo tomo con motivación, creo que todos los que estamos aquí somos buenos jugadores, yo voy a tratar de dar lo máximo, cada partido, cada entrenamiento, ahora en el Mundial, si me toca jugar, si me toca participar, daré siempre todo”.

En lo mediático, por su irrupción desde el verano pasado en la Selección Mexicana, Gilberto Mora negó que la presión lo supere.

“La verdad no lo tomo como presión, sino como motivación, trato de ser yo en el campo, jugar, divertirme, me ha ayudado, espero seguir así”.

De este modo, Gilberto Mora y el resto de los seleccionados nacionales que militan en la Liga MX alistan los próximos juegos amistosos ante Ghana, Australia y Serbia.

“Creo que esto nos va a ayudar muchísimo, para entendernos mejor, poder estar juntos desde antes, entrenar juntos, entendernos, en el partido, jugar mejor, conectarnos mejor y hacer el mejor Mundial para México. Me siento muy bien, al cien por ciento, desde hace unas semanas que estaba con Xolos, me siento físicamente bien, voy a tratar de dar lo mejor de mí dentro del campo”, concluyó.