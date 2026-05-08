Tigres vs. Chivas: Rómulo exige humildad y advierte sobre el peligro del Rebaño

El mediocampista de los Tigres, Rómulo, alzó la voz para establecer la hoja de ruta de cara al decisivo partido de vuelta de la Liguilla frente a las Chivas. Bajo la gestión técnica de Guido Pizarro, quien ha trasladado su liderazgo histórico de la cancha al banquillo, el conjunto felino busca sellar su pase a las semifinales basándose en una premisa innegociable: la concentración absoluta y el respeto total al rival, sin importar las circunstancias previas.

Rómulo, pieza fundamental en el sistema táctico diseñado por Guido Pizarro, envió un mensaje contundente al vestuario y a la afición para evitar cualquier asomo de exceso de confianza. "Cuando hablo de ir juego a juego, independientemente de quién juegue, siempre es estar con los pies en el piso, no ser agrandados", declaró el volante brasileño. Para el futbolista, la filosofía impuesta por su entrenador es clara: la ventaja en la serie no significa nada si no se mantiene la intensidad hasta el último suspiro en el Estadio Akron.

El escenario en Guadalajara añade una capa de complejidad considerable. Chivas, herido y con la obligación de remontar ante su gente, representa un peligro latente. Al ser cuestionado sobre si su equipo parte como favorito -especialmente ante un Rebaño Sagrado mermado por la ausencia de cinco futbolistas clave convocados a la Selección Nacional-, Rómulo prefirió la cautela sobre el optimismo desmedido.

“Sabemos que ellos no tienen jugadores que están en la Selección, pero independientemente de quién juegue, habrá muchachos allá que reciban la oportunidad y querrán demostrar al 100% qué tienen como futbolistas”, advirtió el mediocampista. Destacó que los suplentes rojiblancos verán este duelo como la vitrina perfecta para consolidarse, lo que convierte a Chivas en un oponente impredecible y sumamente motivado.

Para la escuadra universitaria, el desafío será replicar el equilibrio defensivo y la visión de juego que han caracterizado la era de Pizarro como estratega. La consigna es controlar las emociones, evitar las distracciones y castigar en los momentos de vulnerabilidad del rival. En una Liguilla donde los detalles mínimos suelen definir a los campeones, Tigres apuesta por la mentalidad de su referente brasileño y la estrategia de su técnico: humildad, trabajo arduo y cero euforia prematura para mantener vivo el sueño de un nuevo título en la Liga MX.