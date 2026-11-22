Después de 15 años, 30 torneos, Chivas cuenta con la posibilidad de volver a terminar como líder general de un certamen en la Liga MX (Apertura 2026); el último precedente no acompaña la ilusión que rodea al Rebaño.

Este domingo 22 de noviembre, Chivas recibe a Cruz Azul en la cancha del Estadio Akron en busca de vencer al conjunto de Joel Huiqui y hacerse del liderato del Apertura 2026, resultado que les permitiría terminar con una sequía de tres decenas de torneos sin saber lo que es comandar un inicio de liguilla.

En caso de que Chivas se imponga a Cruz Azul esta tarde, los dirigidos por Gabriel Milito se medirán a Pachuca en los Cuartos de Final, de lo contrario, sus oponentes podrían ser León (si empata) o Rayados de Monterrey en caso de caer en su feudo ante los de La Noria.

Último liderato de Chivas en Liga MX

Cada vez que una Liguilla está por comenzar se escucha la característica frase que arranca un “torneo diferente” al que se vivió en la Fase Regular, y el Reveño lo pudo constatar en el Apertura 2011, último certamen en el que terminaron en lo más alto de la tabla general.

Con 30 puntos, los entonces dirigidos por Fernando Quirarte (quien asumió a la mitad del torneo por el cese de José Luis Real) enfrentaron al octavo clasificado de la Liga MX, los Gallos Blancos del Querétaro.

Durante el partido de ida de los Cuartos de Final, Carlos Bueno fue el encargado de hacer vibrar el Estadio Corregidora con dos anotaciones y poner a los queretanos con ventaja en el marcador, sin embargo, una agónica anotación del ‘Chatón’ Enríquez hacía soñar a los Rojiblancos de cara a la vuelta.

Carlos Bueno anota 'doblete' ante Chivas y los elimina e los Cuartos de Final del Apertura 2011. Mexsport

Con ventaja por la posición en la tabla, Chivas salió a la recién inaugurada cancha del Estadio Akron por un solo gol que los colocara en las Semifinales, mismo que jamás encontraron y el liderato obtenido en la Fase Regular sirvió de poco y nada, ya que terminaron eliminados y con las manos vacías desde los Cuartos de Final.

En Semifinales, Querétaro fue eliminado por la mínima diferencia por Tigres, quienes finalmente se consagraron como campeones al derrotar 4-1 a unos Santos que previamente habían afrontado a Jaguares y Morelia.

Chivas tiene todo en sus manos para no repetir la historia de un liderato sinsabor, solo que el primer paso será vencer a Cruz Azul esta tarde en la cancha del Estadio Akron.

BFG