Tras la importante inversión realizada para el Apertura 2026, donde la nueva directiva de Grupo PRODI armó un plantel ambicioso con incorporaciones de peso, el Atlas no quiere frenar.

Con Hernán Crespo al frente y ya clasificados a la Liguilla, la institución mantiene el pie en el acelerador de cara al próximo mercado y visualizan un verdadero bombazo que podría cambiarle el rostro a la zaga y darle un golpe de autoridad al proyecto.

Johan Vásquez es el capitán del Genoa. REUTERS

Atlas busca repatriar a Johan Vásquez

Según información publicada por EuropaCalcio y otros medios italianos, el Atlas ya habría iniciado los primeros sondeos por Johan Vásquez, central del Genoa y capitán de la Selección Mexicana.

El club italiano lo tiene con contrato hasta junio de 2028 y su valor de mercado ronda los 14 millones de euros; los rojinegros estarían dispuestos a realizar una inversión considerable para convencerlo de volver a la Liga MX.

De acuerdo con los reportes, la directiva tapatía valora muy alto el liderazgo, la experiencia europea y el momento del zaguero sonorense.

Ya se habrían establecido contactos iniciales con su entorno para conocer su situación y disposición, aunque todavía no existe una oferta formal ni un acuerdo.

El objetivo principal es reforzar la defensa central de cara al Clausura 2027 con un jugador que aporta jerarquía internacional y se ha consolidado como referente tanto en Genoa como en el Tri.

Jesús Orozco Chiquete aparece como gran alternativa para el Atlas

Conscientes de lo difícil que puede resultar sacar a Vásquez de Europa, Atlas ya tendría preparado un plan B de peso en el mercado local: Jesús Orozco Chiquete, actual defensor central de Cruz Azul.

Los reportes indican que los rojinegros también estarían dispuestos a presentar una oferta económica importante para intentar llevarse al zaguero cementero.

Chiquete, de 24 años y con contrato vigente, ha sido titular regular en La Máquina durante el Apertura 2026 y representa una opción de alto nivel y juventud.

Aunque el nombre de Johan encabeza la lista de deseos, la directiva no descarta moverse por el de Cruz Azul si la primera opción no prospera.