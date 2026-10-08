¿Alonso realmente correrá el Dakar 2027? El español lo aclara en Singapur

El nombre de Fernando Alonso estuvo al inicio de la semana en el punto de mira luego de que un medio español dijera que el piloto de Aston Martin estaría alistando todo para correr el Rally Dakar a inicios del 2027 e, incluso, surgieron especulaciones de que podría también competir en un GT3 como lo ha hecho Max Verstappen en fechas recientes.

Durante el día de medios del Gran Premio de Singapur de la F1 que se correrá este fin de semana, Alonso fue cuestionado sobre la posibilidad de esas dos categorías. El bicampeón del mundo desestimó la posibilidad al señalar que el actual calendario de la Fórmula 1, de 24 carreras, no le da un periodo de recuperación posible para poder cumplir con ello.

"Leí esos rumores", comentó Alonso. "Pero no, no creo que sea físicamente posible. Es casi imposible encajar programas tan exigentes como un campeonato de F1 y el Dakar".

Sin espacio para la categoría GT3

El español también descartó incursionar en el automovilismo de turismos dado que, al igual que el Dakar, no existen las condiciones de tiempo necesarias para que pueda tener la preparación correcta.

Se necesita una preparación muy grande. Cada uno de estos retos, por el hecho de haber sido más o menos competitivos en el pasado, la gente piensa que son fáciles. Pero requieren mucha preparación, mucha determinación y mucha suerte para tener éxito".

Alonso acaba de renovar contrato con Aston Martin para el 2027 en la F1 con el objetivo de buscar su ansiado tercer campeonato, el mismo que esperaba estuviera al alcance en el 2026 con la llegada del diseñador Adrian Newey a cargo del coche y de la unidad de potencia Honda.

"Cuando haga el próximo reto, lo anunciaré yo mismo; no será un rumor", concluyó. "Será porque considere que hay suficiente preparación y suficiente riesgo que asumir".