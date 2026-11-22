Chivas 0-0 Cruz Azul EN VIVO: Jornada 17, Apertura 2026 de Liga MX
Chivas y Cruz Azul buscan el liderato del Apertura 2026 en la Jornada 17, donde el Rebaño está obligado al triunfo; síguelo completamente EN VIVO
El análisis entre ambas escuadras se mantiene en el Estadio Akron
Le pide a Lira que se levante tras una petición de falta sobre la mitad de la cancha
Chivas va por el liderato del Apertura 2026 a como dé lugar
Y busca la primera de peligro en el compromiso
Ya rueda el balón en la Perla Tapatía
Se lleva a cabo el protocolo de la Liga MX
Los 22 protagonistas ya se encuentran en el terreno de juego haciendo ejercicios pre-competitivos
Andrés Gudiño, Alan Mozo, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Omar Campos, Erik Lira, Carlos Rodríguez, Agustín Palavecino, José Paradela, Rodolfo Rotondi y Gabriel Fernández
Tala Rangel, José Castillo, Diego Campillo, Daniel Aguirre, Bryan González, Fernando González, Omar Govea, Efraín Álvarez, Santiago Sandoval, Richard Ledezma y Roberto Alvarado
Es el árbitro central del compromiso entre el Rebaño y La Máquina
Cruz Azul: De no caer, La Máquina será líder del Apertura 2026
Chivas: El Rebaño de Milito debe ganar para terminar en la cima de la Fase Regular
Chivas y Cruz Azul se enfrentan en la cancha del Estadio Akron durante la Jornada 17 del Apertura 2026 con el liderato en juego