Revelan la cifra millonaria que realmente pagó Red Bull por la salida de Christian Horner 

Mientras que Red Bull intenta retomar el camino en la era de la reglamentación 2026 de la Fórmula 1, ha salido a la luz la compensación económica que se ha llevado su exdirector de equipo, Christian Horner, una cifra millonaria luego de cerrar su etapa en la marca de las bebidas energéticas a mediados de 2025.

Tras más de dos décadas al frente de la estructura de Milton Keynes, Horner fue cesado de sus funciones como CEO y Director de Equipo el 9 de julio de 2025, una salida que se dio en medio de las complicaciones de Max Verstappen de luchar por el campeonato ante McLaren, un pago de indemnización a Sergio Pérez y dudas sobre el futuro de la organización.

Ahora, los reportes anuales presentados ante el registro mercantil del Reino Unido (Companies House) han dejado ver cuál ha sido el valor de la salida de Horner.

La astronómica compensación que recibió Christian Horner tras su salida de Red Bull

Los registros oficiales revelan que Christian Horner, catalogado como el director mejor pagado dentro de la estructura corporativa, recibió un paquete de liquidación masivo por "compensación por pérdida de cargo" que asciende a una cifra combinada de aproximadamente $131.6 millones de dólares.

Horner no solo controlaba el equipo de Fórmula 1 sino otras ramas como la nueva división de motores y la encargada de tecnología, por lo que su puesto no era solamente en la escudería sino en todo el apartado de deporte motor.

En el desglose por entidades, el equipo de Fórmula 1, Red Bull Racing, otorgó a Horner una indemnización por despido de $43.8 millones de dólares, sumada a su remuneración habitual previa a su salida, la cual alcanzó los $5.8 millones de dólares.

Eso no es todo, Red Bull Technologies desembolsó la tajada principal del finiquito al pagarle $87.7 millones de dólares bajo el mismo concepto de rescisión, adicionales a sus $11.8 millones de dólares correspondientes a su sueldo como directivo.