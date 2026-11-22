El histórico tenista español Rafael Nadal no dejó pasar la oportunidad de felicitar a Carlos Alcaraz por conquistar el título de las ATP Finals, luego de imponerse al alemán Alexander Zverev en la gran final del torneo.

A través de sus redes sociales, el ganador de 22 títulos de Grand Slam dedicó un emotivo mensaje a su compatriota, en el que reconoció tanto su esfuerzo como la importancia de cerrar la temporada con un campeonato de esta magnitud.

Enhorabuena Carlos Alcaraz por ganar las ATP Finals. Sé de verdad que ha sido un año complicado y me alegro muchísimo de que hayas podido ganar este torneo tan importante y jugando tan bien”, escribió Nadal, acompañando su publicación con un video del triunfo de Alcaraz.

Rafael Nadal le desea suerte a Carlos Alcaraz para la Copa Davis

El mensaje de la leyenda del tenis español no terminó con la felicitación por el campeonato. Nadal también dedicó unas palabras de aliento a Carlos Alcaraz de cara a su próximo compromiso deportivo: la Copa Davis.

“Suerte ahora en la Copa Davis”, agregó el extenista, haciendo referencia al nuevo reto que tendrá Alcaraz al incorporarse a la selección española para disputar la competencia por equipos.

De esta manera, Rafael Nadal mostró públicamente su respaldo al joven tenista, quien se ha convertido en uno de los principales referentes del tenis español y en el heredero de una tradición que también tuvo como protagonistas a grandes figuras como el propio Nadal.

Carlos Alcaraz mantiene el legado del tenis español

La felicitación de Nadal representa un reconocimiento especial para Carlos Alcaraz, quien continúa sumando logros a su carrera y consolidándose entre las grandes figuras del tenis internacional.

El triunfo en las ATP Finals representa un nuevo capítulo en la trayectoria del murciano, quien ahora tendrá la oportunidad de buscar otro éxito con España en la Copa Davis.

Mientras tanto, el mensaje de Nadal deja ver la buena relación entre dos generaciones de tenistas españoles que han llevado el nombre de su país a lo más alto del deporte mundial.