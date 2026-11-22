IShowSpeed registró 10.35 segundos en los 100 metros planos durante un encuentro con Usain Bolt, poseedor del récord mundial de la distancia. El resultado sorprendió al exvelocista jamaiquino, quien destacó las condiciones del creador de contenido y consideró que, con mayor preparación, podría acercarse al nivel de la élite del atletismo.

El streamer consiguió su mejor marca en el segundo intento frente al multimedallista olímpico y mundial. Después de observar su desempeño, Bolt le dio recomendaciones para mejorar la técnica, principalmente en los movimientos de brazos y su influencia en la zancada.

La prueba fue el resultado de dos semanas de preparación con atletas de alto nivel. Durante ese periodo, IShowSpeed recibió instrucciones para corregir aspectos de su carrera y mejorar tanto la salida como las distintas fases de los 100 metros.

Ato Boldon y Briana Williams guiaron su preparación

Antes de conocer a Bolt, Speed entrenó bajo la supervisión de Ato Boldon, medallista olímpico de Trinidad y Tobago. El exvelocista trabajó con él en la técnica de carrera, corrigió movimientos que realizaba durante las sesiones y le enseñó habilidades necesarias para competir en la pista.

En su primera prueba, antes de comenzar ese proceso, el creador de contenido había registrado 10.72 segundos. Su objetivo era reducir ese tiempo hasta los 10.09 segundos para presentarse ante el plusmarquista mundial con una mejor marca.

La preparación también contó con el apoyo de Briana Williams, campeona olímpica en Tokio 2020. La atleta jamaiquina se concentró en enseñarle la técnica de salida y las fases de una carrera, con el propósito de distribuir mejor el esfuerzo a lo largo del recorrido.

Después de ese trabajo, Speed se reunió con Bolt para mostrarle sus avances y recibir recomendaciones directamente de quien posee el récord mundial de los 100 metros planos.

Bolt detectó aspectos por mejorar en los últimos metros

En el primer intento frente al jamaiquino, IShowSpeed detuvo el cronómetro en 10.50 segundos. Bolt observó su desempeño y le indicó que debía mejorar la coordinación de los brazos, un movimiento que influye en la amplitud y eficiencia de la zancada.

El exatleta también identificó una diferencia entre el inicio y el cierre de la prueba. Según sus observaciones, Speed mantiene un ritmo cercano al de los velocistas de élite durante la primera parte, pero pierde velocidad en los últimos 40 metros.

En su segunda oportunidad, el streamer consiguió bajar su registro a 10.35 segundos. Bolt reconoció el avance y señaló que mejorar la marca en un segundo intento no siempre resulta sencillo.

El jamaiquino consideró que existe una base sobre la cual trabajar, aunque advirtió que todavía necesita perfeccionar su técnica y reducir su tiempo. Con más experiencia y entrenamiento, Speed podría aspirar a competir junto a los velocistas de mayor nivel.