GP de Singapur 2026: horarios y dónde ver la Fórmula 1

La Fórmula 1 llega a uno de los circuitos más desafiantes de la temporada, un trazado callejero caracterizado por la dificultad para generar rebases.

El campeonato parece sellado: 84 unidades de ventaja entre los pilotos de Mercedes ponen a Kimi Antonelli como el gran favorito para convertirse en el campeón mundial más joven de la historia.

Max Verstappen llega en plan grande tras su victoria en Sepang, donde el ritmo del RB22 fue loable; por su parte, Mercedes no encontró la manera de consagrar su posición de favorito ante las actualizaciones presentadas.

Ferrari parte como el equipo revelación del fin de semana, tras sus problemas en el GP de Bahréin, donde la alta carga y la recta principal fueron algunas de sus debilidades, a diferencia del circuito de Marina Bay, que se adapta a las características del SF-22.

Las 19 curvas del circuito benefician a los de Maranello, quienes cuentan con un monoplaza sólido en cuanto a tracción en curvas lentas y medias.

¿Cómo le ha ido a ‘Checo’ Pérez en Singapur?

El momento más recordado del piloto mexicano fue en 2022, cuando consiguió la victoria tras salir segundo. Ese GP estuvo marcado por la presión que puso Charles Leclerc sobre el mexicano para arrebatarle la victoria; pero ‘Checo’ Pérez aguantó los embates y, aun con penalización, terminó ganando la carrera, donde dejó una de las frases más relevantes de su carrera:

Esta es la manera mexicana… así es como lo hacemos, cerramos la boca y trabajamos duro”.

Sergio Pérez tras ganar el GP de Singapur en 2022 reuters

Horarios del GP de Singapur

Práctica 1 : viernes 9 de octubre, 02:30 horas.

: viernes 9 de octubre, 02:30 horas. Calificación Sprint : viernes 9 de octubre, 06:30 horas.

: viernes 9 de octubre, 06:30 horas. Carrera Sprint: sábado 10 de octubre, 03:00 horas.

sábado 10 de octubre, 03:00 horas. Calificación tradicional: sábado 10 de octubre, 07:00 horas.

sábado 10 de octubre, 07:00 horas. Gran Premio de Singapur: domingo 11 de octubre, 06:00 horas.

¿Dónde ver el GP de Singapur 2026?