Lionel Messi da el último adiós a su padre Jorge en una ceremonia íntima

Lionel Messi despidió a su padre, Jorge Messi, en una ceremonia privada realizada en un cementerio de Rosario, luego de viajar desde Estados Unidos junto con su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus hijos para reunirse con el resto de la familia en uno de los momentos más difíciles para el futbolista argentino.

Jorge Messi, quien falleció a los 68 años después de permanecer hospitalizado por complicaciones derivadas de una larga enfermedad, recibió el último adiós en el cementerio privado El Prado, ubicado en las afueras de Rosario.

Messi aterrizó la noche anterior en Argentina en un avión privado acompañado por Antonela y sus hijos. Ahí se encontró con su madre, Celia Cuccittini, además de sus hermanos Matías, Rodrigo y María Sol, quienes participaron en la ceremonia familiar.

El lugar permaneció cerrado a visitantes durante varias horas y contó con un operativo especial de seguridad, con el objetivo de preservar la intimidad de los Messi durante el sepelio.

A pesar de las restricciones, algunos aficionados se acercaron tanto al aeropuerto como a los alrededores del cementerio para manifestar su apoyo al capitán de la Selección Argentina. En las inmediaciones de El Prado fueron colocados carteles y camisetas con mensajes de solidaridad dirigidos a Leo y su familia.

Rosario acompaña a la familia Messi

Pablo Javkin, alcalde de Rosario, expresó públicamente sus condolencias y aseguró que las autoridades locales se pusieron a disposición de la familia para colaborar con la seguridad y garantizar que la despedida pudiera desarrollarse en privado.

El impacto de la muerte de Jorge Messi también alcanzó al futbol argentino. La Asociación del Fútbol Argentino determinó que los encuentros de todas las categorías profesionales y juveniles fueran precedidos por un minuto de silencio en su memoria.

Aficionados de Lionel Messi colocaron letreros y mensajes de apoyo en las afueras del cementerio El Prado, en Rosario, donde la familia despidió en privado a Jorge Messi. REUTERS

Además, jugadores, entrenadores y árbitros utilizaron brazaletes negros como parte del homenaje realizado durante la jornada.

Abanderado Grandoli, el club de barrio donde Lionel comenzó a jugar al futbol cuando tenía apenas cuatro años, también recordó a Jorge con una fotografía de aquellos primeros años y destacó el papel que tuvo acompañando los inicios deportivos de su hijo.

Jorge incluso fue entrenador en Grandoli, por lo que su vínculo con el futbol de Lionel comenzó mucho antes de que el argentino se convirtiera en una figura mundial.

El padre de Messi murió después de permanecer internado en el Sanatorio Centro de Rosario a consecuencia de una enfermedad prolongada.

Lionel Messi, quien actualmente juega con el Inter Miami, se mantuvo acompañado por su círculo más cercano durante una despedida marcada por la privacidad, mientras Rosario y el futbol argentino mostraron su apoyo a una familia profundamente ligada a la ciudad y a la carrera de uno de sus máximos referentes.