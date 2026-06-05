Matías Almeyda ya dirige a Monterrey: así fue su primer entrenamiento con Rayados

Tras su presentación oficial a inicios de semana, Matías Almeyda tuvo finalmente su primer contacto con el esférico y la plantilla en el terreno de juego. La sesión estuvo enfocada en ejercicios de coordinación, rapidez, intensidad y control de balón, donde "El Pelado"buscó elevar el nivel competitivo del grupo mediante dinámicas de dominadas que sirvieron también para romper el hielo en el vestidor.

El entrenamiento contó con la participación de figuras consolidadas como Lucas Ocampos, Roberto de la Rosa, Luis Reyes y Carlos Salcedo. Asimismo, reportaron los futbolistas que regresaron de sus respectivas cesiones en otros clubes: César Garza, César Ramos y el guardameta Esteban Andrada, quienes trabajaron al parejo de sus compañeros.

Almeyda busca reforzar posiciones en ofensiva y mediocampo. Se mantiene el fuerte interés por el portero mexicano Carlos Acevedo (Santos Laguna) y se han entablado sondeos por extremos veloces. Rayados X

El cuerpo técnico encabezado por Almeyda, que incluye a figuras de renombre internacional como el exfutbolista Erik Lamela en su staff, se mantendrá trabajando unos días más en territorio regiomontano. Rayados tiene programado trasladarse a Quintana Roo del 10 al 22 de junio para llevar a cabo la etapa más fuerte de su preparación física en la playa.

Mientras tanto la directiva comandada por Denis te Kloese trabaja a marchas forzadas junto al entrenador para delinear los refuerzos, donde se prioriza la llegada de un defensa central por izquierda con la mira puesta en el brasileño Matheus Dória, un mediocampista ofensivo y un centro delantero.

El Torneo Clausura 2026 de la Liga MX significó un fracaso histórico para los Rayados de Monterrey, quienes terminaron en el puesto 14 de la tabla general y quedaron matemáticamente eliminados de la Liguilla antes de disputar las últimas jornadas de la fase regular. Este resultado rompió una racha institucional de casi 10 años consecutivos clasificando a las fases finales del fútbol mexicano.