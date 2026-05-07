Dennis te Kloese regresa a la Liga MX; nuevo Presidente Deportivo de Monterrey

Los Rayados de Monterrey hicieron oficial la llegada de un viejo conocido de la Liga MX, Dennis te Kloese, como nuevo Presidente Deportivo, con el objetivo de contar con una estructura directiva enfocada en pelear por los máximos objetivos deportivos.

“El Club de Futbol Monterrey Rayados informa la designación de Dennis te Kloese como nuevo Presidente Deportivo de la Institución”, indicaron los Rayados.

Dennis te Kloese empezará a tomar decisiones a partir de hoy Foto tomada de @Rayados

A partir de este momento Dennis te Kloese participará en la toma de decisiones deportivas del Monterrey. Se prevé su llegada durante los primeros días de junio para continuar con su transición presencialmente. Iniciará su gestión de forma integral a partir del 1 de julio.

El directivo cuenta con varios títulos con el Feyenoord: 1 Eredivisie, 1 Copa y 1 Supercopa de Países Bajos.

Asimismo, participó en varias posiciones directivas en clubes de la Liga MX, así como de colaborar en procesos mundialistas con la Selección Mexicana.

“En el Club de Futbol Monterrey tenemos muy claro lo que es ser Rayado. Hoy iniciamos una nueva etapa. Con liderazgo y trabajo coordinado, buscamos fortalecer el rumbo del equipo. Confiamos en que Dennis y Walter encabecen este proceso, consoliden un equipo competitivo y reflejen en la cancha el carácter y la exigencia de nuestra Afición”, mencionó Manuel Filizola, Presidente del Consejo de Administración del Club.