Materazzi compara cabezazo de Zidane con muerte de Jesús de Miguel: "gracias a Dios no me pasó nada"

La lamentable muerte del futbolista español Jesús de Miguel estremeció la planeta entero y sigue causando eco en el mundo del futbol. Previo al duelo entre Francia e Italia, Marco Materrazi, exjugador italiano, recordó aquel histórico cabezazo propinado por Zidane en la Final del 2006 y lo relacionó con la tragedia vivida en Tenerife.

El exdefensa de la Selección de Italia declaró sentirse afortunado porque aquel cabezazo que ‘Zizou’ le dio en el pecho no tuvo un desenlace como el de Jesús de Miguel, pues a pesar de que hay un abismo de diferencia entre ambos golpes, Materazzi asegura que pudo sufrir una muerte similar.

"La muerte de Jesús de Miguel me hizo dar gracias a Dios de que no hubiera pasado nada. A ese portero le acusaron de homicidio involuntario por una falta. ¿Qué habría pasado si me hubiera ocurrido a mí?"

Jesús de Miguel quedó gravemente herido después de recibir un rodillazo de Jesús Owono; hoy se informó su fallecimiento. Reuters

Las redes sociales no perdonaron al campeón del mundo y de inmediato miles de usuarios se fueron en contra de Materazzi por sus comentarios, señalando que el futbolista busca sacar protagonismo de una lamentable tragedia en la que no tiene relación alguna.

“Ni punto de comparación”

Zidane no se arrepiente de cabezazo a Zidane

“Te cuelgas de lo que sea”

Zidane no se arrepiente de cabezazo a Zidane

Esa expulsión fue el final de la carrera de Zinedine Zidane y sin duda alguna el episodio más oscuro en la trayectoria del francés; se marchó del futbol por la puerta de atrás y le costó a Francia el título en la Final del Mundial, sin embargo, ‘Zizou’ no se arrepiente de nada.

Apenas hace algunas semanas atrás Zidane señaló que no se siente para nada orgulloso de lo que sucedió aquella noche en el césped del Estadio Olímpico de Berlín, sin embargo, no cambiaría nada con todo lo que esto implicó en su carrera.

“No siento arrepentimiento, porque forma parte de mi trayectoria. No estoy orgulloso de lo que pasó”