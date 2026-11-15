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España vs. Inglaterra EN VIVO: La Roja recibe a los Tres Leones en la UEFA Nations League

España recibe en el Estadio Metropolitano a Inglaterra en partido de la UEFA Nations League con el liderato del Grupo A3 en juego. Sigue los detalles EN VIVO.

Por: Eduardo Estrada

España vs. Inglaterra EN VIVO
España vs. Inglaterra EN VIVOEspecial
Escudo de España para MxM del Mundial 2026
España
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Inglaterra
Escudo MxM Inglaterra para el Mundial 2026
España vs. Inglaterra por la UEFA Nations League en el Estadio Metropolitano de Madrid
PREVIA
-Thomas Tuchel buscará la victoria con el siguiente 11:
-Este es el 11 que manda Luis de la Fuente al campo del Metropolitano:
-La Selección Nacional de España recibe la visita de Inglaterra por la UEFA Nations League.

El encuentro se disputa en el Estadio Metropolitano de Madrid y tiene el liderato del Grupo A3 en juego.

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