España vs. Inglaterra EN VIVO: La Roja recibe a los Tres Leones en la UEFA Nations League
España recibe en el Estadio Metropolitano a Inglaterra en partido de la UEFA Nations League con el liderato del Grupo A3 en juego. Sigue los detalles EN VIVO.
Por: Eduardo Estrada
España
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Inglaterra
España vs. Inglaterra por la UEFA Nations League en el Estadio Metropolitano de Madrid
PREVIA
-Thomas Tuchel buscará la victoria con el siguiente 11:
-Este es el 11 que manda Luis de la Fuente al campo del Metropolitano:
-La Selección Nacional de España recibe la visita de Inglaterra por la UEFA Nations League.
El encuentro se disputa en el Estadio Metropolitano de Madrid y tiene el liderato del Grupo A3 en juego.