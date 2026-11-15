España vs. Inglaterra EN VIVO: La Roja recibe a los Tres Leones en la UEFA Nations League

Thomas Tuchel buscará la victoria con el siguiente 11:

- Thomas Tuchel buscará la victoria con el siguiente 11:

Este es el 11 que manda Luis de la Fuente al campo del Metropolitano:

- Este es el 11 que manda Luis de la Fuente al campo del Metropolitano:

- La Selección Nacional de España recibe la visita de Inglaterra por la UEFA Nations League.