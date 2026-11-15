Lions aplasta a Patriots en Alemania en un partido marcado por graves lesiones

El Allianz Arena albergó el último partido de la temporada regular de la NFL en suelo europeo con un contundente triunfo de los Detroit Lions por 35-10 sobre los New England Patriots. Sin embargo, la victoria que coloca a Detroit en la cima de su división quedó marcada por la preocupación tras las serias lesiones sufridas por dos de las principales figuras del encuentro.

La jugada con dos lesiones que cambió el partido

El encuentro apenas comenzaba cuando, en la primera serie ofensiva, Aidan Hutchinson capturó al mariscal de campo Drake Maye. En el festejo posterior al sack, el defensivo saltó para celebrar, pero al caer sufrió una aparente lesión de rodilla sin contacto que lo obligó a abandonar el campo sin regresar al resto del encuentro. Aunque aún se desconoce la gravedad exacta del diagnóstico, la naturaleza del incidente encendió las alarmas en la franquicia ante una posible baja por lo que resta de la campaña.

La misma jugada resultó lapidaria para los Patriots. Durante la acción, Hutchinson aplicó un hip-drop tackle —técnica prohibida en la NFL por su alto riesgo— y cayó sobre el tobillo derecho de Maye. El mariscal de campo no pudo continuar en el partido, dejando a New England sin su guía ofensivo y condicionando el resto de las acciones, a la espera también de conocer el alcance de su lesión.

Aidan Hutchinson captura a Drake Maye y salen lesionados en la misma jugada REUTERS

Dominio absoluto de Detroit

Con los Patriots privados de su mariscal titular, el equipo de Nueva Inglaterra intentó mantenerse en la pelea impulsado por dos intercepciones defensivas, pero su ofensiva fue totalmente incapaz de capitalizar las oportunidades frente a un rival superior.

El protagonismo ofensivo del encuentro recayó sobre la dupla estelar de los Lions. Jahmyr Gibbs fue imparable tras registrar un total de 252 yardas combinadas y 2 touchdowns, mientras que el receptor Amon-Ra St. Brown, con raíces alemanas y arropado por la afición local, brilló con 98 yardas y 2 anotaciones.

Detroit consumó así una victoria dominante que los consolida en lo más alto de su división, aunque el verdadero costo de este triunfo en tierras alemanas se conocerá conforme avancen los reportes médicos sobre el estado físico de Hutchinson y Maye.

México, el último destino internacional de la temporada

Con el cierre de la gira europea en territorio alemán, la Serie Internacional de la NFL ya solo tiene una parada pendiente en su calendario: la Ciudad de México. El próximo domingo 22 de noviembre, el Estadio Banorte será el escenario que baje el telón de los duelos fuera de Estados Unidos.

El compromiso correspondiente a la Semana 11 enfrentará a los San Francisco 49ers contra los Minnesota Vikings en horario estelar de Sunday Night Football, marcando así el esperado regreso de la liga a territorio mexicano tras cuatro años de ausencia.