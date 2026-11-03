Caso Jesús de Miguel: Fiscalía explica por qué sería difícil abrir un proceso contra Owono

La muerte del futbolista Jesús de Miguel durante un partido de futbol ha generado conmoción en España. Sin embargo, la Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife considera que sería complicado abrir un proceso penal contra Jesús Owono, portero del Andorra, por el golpe que recibió el jugador y que terminó provocando su fallecimiento.

El fiscal jefe de Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez-Jáuregui, explicó que el impacto ocurrió durante un lance del juego, por lo que, en principio, sería difícil atribuir responsabilidad penal al guardameta.

En declaraciones a la agencia EFE, el funcionario señaló que existe una doctrina del Tribunal Supremo que establece que las lesiones producidas dentro de la práctica deportiva no suelen ser punibles, salvo que exista una agresión deliberada fuera de una situación normal de juego.

¿Por qué la Fiscalía ve difícil procesar a Jesús Owono?

De acuerdo con Sánchez-Jáuregui, antes de determinar si existe alguna responsabilidad será necesario conocer el contenido del acta arbitral y esperar la resolución del Comité de Disciplina Deportiva.

Las autoridades deportivas deberán analizar si la acción en la que participaron Jesús Owono y Jesús de Miguel constituyó juego peligroso o muy peligroso, así como determinar si el portero tuvo intención de causar daño durante el choque.

El fiscal también explicó que, si la familia del futbolista fallecido no está de acuerdo con las conclusiones de la justicia deportiva, tiene la posibilidad de presentar una denuncia por una presunta agresión con resultado de muerte.

No obstante, Sánchez-Jáuregui consideró que, incluso en ese escenario, difícilmente se llegaría a una calificación penal mayor a la de homicidio por imprudencia menos grave, al no existir, en principio, elementos que apunten a una intención de provocar la muerte.

La justicia deportiva tendrá la primera palabra en el caso

La Fiscalía insistió en que será necesario esperar el análisis de las autoridades deportivas para esclarecer cómo ocurrió el choque y establecer si existió una conducta temeraria por parte del guardameta del Andorra.

El funcionario señaló que el futbol es un deporte de contacto, pero aclaró que existen límites cuando las acciones dentro del terreno de juego pueden considerarse peligrosas o exceden las reglas de la competencia.

La tragedia ocurrió en el estadio Heliodoro Rodríguez López, donde un impacto en el pecho terminó con la vida de Jesús de Miguel, un desenlace que ha provocado consternación en el futbol español.

Por ahora, la posible responsabilidad de Jesús Owono permanece sujeta a las conclusiones de las autoridades deportivas y a cualquier eventual investigación judicial.