Mateo Chávez predice con exactitud el gol de Armando González con Olympiacos

Mateo Chávez se vistió de vidente tras la conclusión del encuentro entre el Ararat-Armenia y el AZ Alkmaar. El lateral mexicano atendió a los medios de comunicación en la zona mixta, donde las preguntas sobre el presente de sus compatriotas en el viejo continente no se hicieron esperar.

Como suele ser habitual en sus apariciones públicas, Chávez fue cuestionado de manera directa sobre su amigo Armando González. Lejos de dar una respuesta evasiva o genérica, Mateo mostró una confianza absoluta en la capacidad goleadora del atacante y se animó a lanzar un pronóstico contundente sobre lo que sucedería más tarde.

El jugador del conjunto neerlandés no solo aseguró que la "Hormiga" estremecería las redes esa misma noche con la camiseta del Olympiacos, sino que además se atrevió a dar detalles sumamente específicos sobre la jugada exacta que terminaría en anotación.

“Va a entrar (de cambio) y ahorita va a hacer gol de cabeza”, declaró con firmeza Chávez ante los micrófonos, dejando constancia de un augurios que pocos minutos después tomaría una dimensión casi profética en el fútbol europeo.

La predicción no tardó en cumplirse al pie de la letra dentro del terreno de juego. Armando González ingresó de cambio al minuto 62 y, mediante un certero remate de cabeza —justo como lo había anticipado Mateo—, firmó el gol que le dio una valiosa victoria al Olympiacos sobre el Sparta Praga.

Sin embargo, la jornada tuvo un matiz agridulce para el propio Mateo Chávez. A pesar del acierto y la alegría por el logro de su compatriota, la situación personal no fue tan favorecedora para él, ya que tuvo que permanecer en el banquillo de suplentes durante todo el compromiso de su equipo.

Armando González responde pese a pocos minutos

Por su parte, la "Hormiga" logró reencontrarse con el gol en un momento crucial de la temporada. A pesar de haber sumado su cuarto partido consecutivo arrancando como suplente, el delantero mexicano aprovechó al máximo la oportunidad otorgada por el director técnico Imanol Alguacil para marcar la diferencia.

Con esta anotación, González puso fin a una racha negativa frente al marco rival. El atacante no registraba un gol desde el pasado 16 de septiembre, acumulando una sequía de ocho partidos sin anotar si se contabilizan sus actuaciones con el Olympiacos y sus apariciones con la Selección Mexicana.