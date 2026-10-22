Toluca debutará contra el campeón de la Libertadores en la Intercontinental

Los Diablos Rojos del Toluca debutarán contra el campeón de la Copa Libertadores en la Copa Intercontinental 2026, el próximo 9 de diciembre en Qatar, en un encuentro que entregará el trofeo del Derbi de las Américas y el boleto a la siguiente ronda.

El equipo de Antonio Mohamed comenzará su recorrido en el Estadio Jassim bin Hamad de Doha, con la obligación de ganar para mantener la posibilidad de enfrentar al Paris Saint-Germain, clasificado directamente a la final como campeón de Europa.

Palmeiras ya aseguró su presencia en la final de la Copa Libertadores y espera al ganador de la eliminatoria entre Flamengo y Estudiantes de La Plata. De esos tres clubes saldrá el primer adversario del representante de México.

Toluca obtuvo su clasificación al conquistar la Copa de Campeones de la Concacaf 2026, después de superar a los Tigres en la final disputada en el Estadio Nemesio Diez.

Los escarlatas igualaron 1-1 después de los tiempos extra y ganaron 6-5 en penales, con Luis García como protagonista al detener el cobro de Juan José Purata. El título también les permitió asegurar su participación en el Mundial de Clubes 2029.

Un segundo obstáculo antes del PSG

Los Diablos Rojos, si vencen al campeón sudamericano, enfrentarán al Mamelodi Sundowns de Sudáfrica el 12 de diciembre, nuevamente en el Estadio Jassim bin Hamad.

Ambos equipos disputarán la Copa Challenger, cuyo ganador conseguirá el pase a la final de la Intercontinental.

El conjunto sudafricano aseguró su lugar en esta instancia al conquistar la Copa África-Asia-Pacífico, después de imponerse 2-1 al Al Ahli de Arabia Saudita, el pasado 19 de septiembre en Pretoria.

Toluca necesita superar esas dos eliminatorias para llegar al encuentro contra el PSG. Una derrota en cualquiera de sus primeros dos compromisos terminará con su participación en el torneo.

Tres trofeos en juego para Toluca

El Paris Saint-Germain espera rival para la final del 16 de diciembre, programada en el Estadio Ahmad bin Ali de Al Rayyan, Qatar.

El formato de la Copa Intercontinental concede al campeón europeo el pase directo al partido por el título, mientras los representantes de las otras confederaciones deben disputar las rondas anteriores.

Los Diablos Rojos tendrán la posibilidad de conquistar tres trofeos durante su participación: el Derbi de las Américas, la Copa Challenger y la Copa Intercontinental.