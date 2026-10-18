Mateo Chávez suma otra titularidad con el AZ Alkmaar y mantiene el ritmo en Europa

Mateo Chávez fue titular y disputó 63 minutos en el empate 2-2 del AZ Alkmaar frente al Cambuur, en la novena jornada de la Eredivisie. El resultado permitió al conjunto neerlandés sumar un punto y mantenerse en el segundo lugar de la clasificación, a tres unidades del líder Feyenoord.

El lateral mexicano continúa con una participación constante en la primera parte de la temporada, con presencia en los 12 partidos que ha disputado su equipo entre Liga, Supercopa y Europa League.

Con 889 minutos acumulados, el defensor también se convirtió en el futbolista mexicano con más tiempo de juego en lo que va de la temporada en el futbol europeo.

AZ Alkmaar deja escapar puntos ante Cambuur

El encuentro comenzó con dificultades para el equipo de Chávez, que recibió el primer gol apenas al minuto 7, cuando Nicolas Binder adelantó al Cambuur. La anotación obligó al AZ Alkmaar a buscar una reacción temprana para evitar que el partido se complicara desde el inicio.

Ro-Zangelo Daal consiguió el empate al minuto 26, con lo que el conjunto visitante recuperó terreno en el marcador. Sin embargo, el Cambuur volvió a ponerse al frente antes del descanso gracias a una anotación de Ilyes Hamache.

En la segunda mitad, el equipo neerlandés buscó evitar una derrota que habría significado otro resultado adverso en la liga. La oportunidad para rescatar el empate llegó desde el punto penal, donde Mexx Meerdink convirtió para establecer el 2-2 definitivo.

El resultado permitió al AZ Alkmaar sumar una unidad en la clasificación, aunque sin reducir la distancia respecto al Feyenoord. La jornada anterior, el equipo había tenido la oportunidad de acercarse al liderato en el enfrentamiento directo contra el primer lugar, pero perdió 2-0 y desaprovechó esa posibilidad.

Mateo Chávez mantiene su presencia en el once titular

La continuidad del mexicano destaca por su participación en distintas competiciones durante la temporada. Su titularidad frente al Cambuur representó la novena ocasión en que comenzó un partido de la Eredivisie, mientras que sus registros generales incluyen encuentros de liga, Supercopa y torneo europeo.

El calendario del AZ Alkmaar no dará demasiado margen para descansar. El próximo jueves, el equipo visitará al Ararat-Armenia en un nuevo compromiso de la UEFA Europa League, antes de retomar sus objetivos en el campeonato neerlandés.

Chávez llegará a ese encuentro con actividad regular y como el mexicano con más minutos disputados en Europa durante la temporada, mientras su equipo buscará mantener su posición en la liga y seguir compitiendo en el escenario continental.