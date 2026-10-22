Emotiva reacción de Mia Urbano y Nicole Jiménez tras guiar la remontada de México Femenil Sub-17 

La Selección Mexicana mantiene vivas sus opciones avanzar de la fase de grupos del Mundial Femenil Sub-17 en Marruecos, luego de imponerse 1-3 Chile, en una emocionante remontada. Inevitablemente los tantos provocaron emotivas reacciones de las protagonistas.

Nicole Jiménez, autora de la tercera anotación mexicana, expresó que "es un gol que llena de confianza al equipo, que nos da la victoria, estoy muy emocionada por anotar con México, es un orgullo representar a México".

El sentimiento patriótico se redobla en la delantera nacida en París, Francia, pero con raíces mexicanas gracias a su familia paterna.

"Mi mamá y papá vinieron (a Rabat), es que mi familia casi toda es de México por el lado de mi papá. Siempre he sido mexicana, desde chiquita he apoyado a México, ahora queda ir a lo más lejos posible del Mundial y darle con todo", añadió la delantera que milita en las juveniles del Olympique Marselle.

Mia Urbano destaca la unión Tricolor

Por su parte, la delantera Mia Urbano, encargada de guiar la remontada contra Chile al marcar el primero de las Tricolores, agradeció el apoyo moral que la rodea en el Mundial Femenil Sub-17 de este año y en su séptima convocatoria.

"Obviamente súper feliz, orgullosa de mí y de todo el equipo, gracias a Dios, a familia y amigos que están en casa viendo la televisión, mi sensación ahorita es de estar súper feliz, cansada, pero feliz".

La clave para romper el dominio de las andinas en el marcador, recalcó Urbano, fue la unión del vestidor.

"La unión que tenemos fue clave, porque al inicio fue muy apretado el partido, muy fuerte, pero cuando empezamos a tocar y comunicar, ya lo hicimos mejor. Vamos muy bien, vamos trabajando para lo que viene, seguir con la misma motivación es un a final, a darle con todo".

Miguel Gamero, orgulloso del Tri Femenil

El estratega de la Selección Mexicana Femenil Sub-17 también vive a pulso la aventura mundialista. Consciente del parámetro que representa la justa en Marruecos, Miguel Gamero destacó el ímpetu para remontar el gol de Chile.

"Mantuvimos la calma al estar abajo en el marcador, no se perdió el orden, seguimos con mucha intensidad, era un buen rival, son jugadoras muy peligrosas, la personalidad de mi equipo me gustó.

"Replanteamos el esquema táctico que era importante, nos fortaleció, ganamos confianza y sirvió para los otros dos tantos y ponernos arriba".

Sumar unidades ante Australia será vital para avanzar de ronda en el Mundial Femenil Sub-17. Por ello, Miguel Gamero exhorta a sus pupilas a "iniciar concentrados, las chilenas nos sorprenden en los primeros minutos, nos alcanzó para dar la vuelta y ajustar detalles. Sobre Australia, será un rival complicado, será importante mantener la concentración como la de hoy para reponernos, no tenemos la calificación todavía, celebro al entrega del equipo, es lo que México siempre lucha, lo valoro mucho".