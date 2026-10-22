Checo Pérez y Cadillac presentarán nueva actualización para el GP de Estados Unidos

Sergio Checo Pérez declaró en la zona de medios del GP de Estados Unidos que el MAC-26 introducirá una actualización experimental con la que esperan seguir mejorando su desempeño. La escudería estaría modificando el fondo del monoplaza y la refrigeración, ya que, a lo largo de la temporada, gran parte de sus problemas de fiabilidad han tenido que ver con componentes de la suspensión, los frenos y el chasis del auto.

Por lo tanto, Cadillac buscará tener un mejor paquete aerodinámico en el circuito de COTA, ya que, en días recientes, el director del equipo, Marcin Budkowski, confirmó las modificaciones en la parte baja del auto, en una búsqueda por tener un flujo de aire distinto que les permita contar con un comportamiento más sólido del monoplaza en distintas zonas del trazado. Esto es algo que refuerza Checo Pérez, quien se mostró optimista por las posibilidades que conlleva la nueva actualización.

Tenemos una pequeña actualización aquí que, si funciona, podría representar una mejora bastante importante para nosotros. Así que tenemos muchas ganas de probarla”, expresó Checo Pérez en la zona de entrevistas del circuito de COTA.

Las nuevas piezas llegan luego de meses de desarrollo del MAC-26, durante los cuales el equipo ha buscado solucionar los problemas que ha presentado a lo largo de la temporada, ya que principalmente ha sufrido sobrecalentamiento crónico en los frenos y múltiples problemas con la suspensión del monoplaza. Esto se ha traducido en abandonos de Sergio Checo Pérez y Valtteri Bottas, como en los Grandes Premios de Canadá, Hungría y Austria.

Sergio Pérez en el GP de Singapur. REUTERS

Checo destacó el ritmo del MAC-26 en Miami

Durante el GP de Miami, Cadillac solucionó parcialmente el problema de los frenos traseros, ya que presentó una modificación que mejoró la gestión térmica. Asimismo, cambió el fondo plano, la suspensión trasera y montó un nuevo alerón delantero. El ritmo del monoplaza fue bueno durante el inicio de la carrera, pero la degradación de los neumáticos mermó sus posibilidades de conseguir una mejor posición que el puesto 16 de Sergio Pérez.

Cuando miro hacia atrás, creo que en Miami éramos más competitivos. Nos veíamos un poco mejor y estábamos algo más cerca de nuestros rivales”.

Sergio Checo Pérez en el GP de Miami. Cadillac Formula 1 Team

El límite presupuestario ha condicionado a Cadillac

Mientras los equipos más consolidados de la categoría cuentan con procesos de fabricación optimizados y mejores herramientas de simulación, tienen la posibilidad de fabricar y probar piezas nuevas para sus actualizaciones con menos tiempo y dinero invertidos.

Por su parte, Cadillac, al ser una escudería nueva, no cuenta con la experiencia y mucho menos con la optimización que sí tienen sus competidores, por lo que sus costos son más elevados al momento de fabricar piezas. Esto lo reafirmó Checo Pérez al aceptar el contraste existente entre su equipo y el resto de la parrilla.

Sin duda los otros equipos han evolucionado más que nosotros, dadas las limitaciones que hemos tenido con el límite presupuestario y todo lo que implica ser un equipo nuevo”.

Checo Pérez señaló que el tope de gastos limita las posibilidades de Cadillac. Cadillac Formula 1 Team

Por lo tanto, la actualización de Austin representará otra oportunidad para comprobar si Cadillac puede encontrar rendimiento sin comprometer la fiabilidad y forzar un nuevo abandono, ya que tendrá que evaluar el comportamiento de las nuevas piezas y determinar si ofrecen una mejora gradual en las diferentes condiciones del trazado.