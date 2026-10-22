Jonathan Taylor es pretendido por varios equipos previo a la fecha límite de canje

Ha transcurrido ya un tercio de la temporada 2026 de la NFL y dejando más dudas que respuestas, Indianapolis ahora tiene que tomar una importante decisión en las próximas semanas respecto al futuro de su corredor Jonathan Taylor.

De acuerdo a información del periodista estadounidense Stephen Holder, múltiples equipos han llamado a las oficinas de los Colts por el interés de un intercambio por su corredor estrella Jonathan Taylor.

La franquicia de Indianapolis atraviesa una importante crisis en la que el Gerente General Chris Ballard fue despedido y ahora se analiza si es que la salida de su máxima figura podría formar parte de una importante reconstrucción de cara al futuro inmediato.

La fuente ya mencionada revela que Colts aún no toma una decisión respecto al futuro de Taylor, sin embargo, múltiples equipos tienen fuerte interés en hacerse de los servicios de uno de los mejores corredores de la NFL en los últimos años.

Hasta el momento no se han revelado las franquicias interesadas en el corredor de Indianapolis.

Jonathan Taylor, corredor de los Indianapolis Colts frente a Pittsburgh Steelers REUTERS

Fecha límite de canjes en la NFL

Las 32 franquicias de la NFL tienes hasta el martes 10 de noviembre a las 15:00 horas (del centro de México) para poder realizar intercambios, por lo que aún hay bastante tiempo para que Indianapolis tome una decisión.

Previo al arranque de la Semana 7 los Colts se encuentra segundos en la AFC Sur, sin embargo, tienen una marca perdedora de 2-4 y los Playoffs lucen muy complicados.

Los resultados de las próximas semanas seguramente serán un punto clave para saber si Indianapolis decide intercambiar a Jonathan Taylor. Si la tendencia de derrotas continúa y la temporada ya no es rescatable, las probabilidades de ser canjeado a otro equipo aumentan para el running back.