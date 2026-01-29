Así fue el gol de Julián Quiñones con el que superó a Cristiano Ronaldo

Julián Quiñones sigue con su plan goleador en la Saudi Professional League. El delantero mexicano marcó este jueves 29 de enero de 2026 su gol número 17, con el que supera a Cristiano Ronaldo en la tabla de goleo y está a uno del líder Ivan Toney, que tiene 18.

En el duelo entre Al Qadsiyah y el Al Hilal, Rúben Neves marcó el 0-1 para el cuadro visitante, pero de inmediato vino la respuesta de los locales, con tanto de Nahitan Nández al 10’.

Para el segundo tiempo, Julián Quiñones le dio la vuelta al marcador. En un tiro de esquina al minuto 76, Musab Al-Juwayr mandó el balón al corazón del área para que el delantero mexicano rematara de cabeza sin ninguna dificultad para hacer el 2-1.

Con este tanto, el atacante de la Selección Mexicana superó los 16 goles que tiene Cristiano Ronaldo en la liga árabe, en 15 encuentros disputados.

Cuando parecía que se iban a embolsar los tres puntos, Salem Al-Dawsari emparejó los cartones 2-2 al minuto 90.

Julián Quiñones está siendo un revulsivo para el Al Qadsiyah y está próximo a superar los 20 goles que marcó en su primera temporada con el cuadro árabe, cuando llegó para la 2024-2025 y disputó 28 partidos.

Cristiano Ronaldo saldrá a escena este viernes con el Al Nassr, cuando enfrenten a Al Kholood en el King Abdullah Sports City, en Buraydah.

ASÍ VA LA TABLA DE GOLEO EN LA SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE:

1) 18 goles - Ivan Toney.

2) 17 goles - Julián Quiñones.

3) 16 goles - Cristiano Ronaldo.

4) 14 goles - Roger Martínez.

5) 13 goles - Joao Félix.

5) 13 goles - Joshua King.

7) 11 goles - Mateo Retegui.

8) 10 goles – Ramiro Enrique.

8) 10 goles – Giorgio Masouras.

10) 9 goles – Marcos Leonardo.