José Ramírez no estará con República Dominicana en el Clásico Mundial 2026

José Ramírez no estará con República Dominicana en el Clásico Mundial de Beisbol 2026, al menos en la primera ronda del torneo.

El gerente del conjunto dominicano, Nelson Cruz, confirmó que el estelar tercera base, siete veces All-Star y ganador de seis Bates de Plata, no podrá participar debido a motivos personales, una situación que ya había generado dudas en semanas recientes.

Durante una actividad de la Federación Dominicana de Beisbol (FEDOM) en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, Cruz explicó que la ausencia de Ramírez no responde a una decisión deportiva ni a una falta de interés por representar a su país.

En el caso particular de José, por una situación personal, él no va a poder participar en el Clásico”, señaló el directivo, quien dejó abierta una mínima posibilidad de que Ramírez pudiera integrarse a partir de una eventual segunda ronda, si se cumplen las condiciones.

Cruz subrayó que la decisión ha sido compleja para el propio jugador, quien sí manifestó su deseo de vestir el uniforme dominicano. Sin embargo, aclaró que el tema escapa de su control y que será el propio Ramírez quien, si así lo decide, ofrezca más detalles en el futuro.

Él ha mostrado el interés de participar, pero en esta ocasión es un asunto personal”, insistió el gerente del equipo dominicano.

La ausencia de Ramírez, quien acaba de firmar una extensión de contrato con los Cleveland Guardians, se suma a un antecedente reciente. El antesalista tampoco pudo disputar el Clásico Mundial de 2023, entonces por una cirugía que le impidió llegar en condiciones físicas óptimas. De cara a 2026, su regreso al roster era uno de los puntos más esperados, pero los reportes de las últimas semanas terminaron por confirmarse.

Ramírez, de 33 años, batea .279 de por vida en 13 temporadas en Grandes Ligas, con 285 jonrones. Ha conectado al menos 24 cuadrangulares en cada una de las últimas cinco campañas, incluidas las dos más recientes, en las que superó la barrera de los 30.

A pesar de esta ausencia, República Dominicana mantiene profundidad en la tercera base. El plan apunta ahora a que Manny Machado y Junior Caminero se repartan el tiempo de juego, dos opciones de alto impacto que sostienen el poder ofensivo y la solidez defensiva del roster dominicano.

Como parte de su preparación, República Dominicana disputará dos juegos amistosos en su territorio ante los Tigres de Detroit, antes de viajar a Miami, donde iniciará el torneo el 6 de marzo frente a Nicaragua. En la fase de grupos, también enfrentará a Venezuela, Países Bajos e Israel.