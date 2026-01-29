Cruz Azul prioriza la familia en medio del desgaste: así maneja Larcamón jugar de local en Puebla 

El inicio del Clausura 2026 no ha sido un torneo sencillo para Cruz Azul, ni dentro ni fuera de la cancha. Con el Estadio Azteca en remodelación, La Máquina ha vivido un constante peregrinar como local: primero el Ciudad de los Deportes, después el Olímpico Universitario y ahora el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, una mudanza que implica algo más que cambiar de sede.

Jugar como local a más de 130 kilómetros de la Ciudad de México ha significado un mayor desgaste físico, traslados constantes, cambios en la planeación diaria y, sobre todo, menos tiempo con las familias, un factor que el cuerpo técnico encabezado por Nicolás Larcamón ha decidido no pasar por alto.

Más allá del aspecto futbolístico, en Cruz Azul existe una clara conciencia de que el bienestar personal de los jugadores impacta directamente en el rendimiento. Por ello, el cuerpo técnico ha puesto énfasis en proteger los tiempos familiares, entendiendo que los constantes viajes a Puebla reducen las horas de descanso y convivencia.

Son situaciones que quizá estamos acostumbrados, hablo también de nosotros (cuerpo técnico). Estamos todo el tiempo jugando con la posibilidad de darles esas 'micro' sesiones en la estructura semanal, modificamos un entrenamiento de la mañana a la tarde para otorgarle al jugador que tenga esa mañana con su familia, llevar a los chicos al colegio", señaló Larcamón.

Nicolás Larcamón prioriza el lado humano de sus jugadores. MexSport

La logística semanal ha sido ajustada para reducir al máximo el tiempo fuera de casa, priorizando que los futbolistas puedan mantener un equilibrio entre la exigencia profesional y su vida personal, algo fundamental para sostener la competitividad del plantel.

"Es un aspecto fundamental en favor del rendimiento. Descargan tensión y es un tema que favorezca a liberar y renovar esa energía necesaria para después afrontar todo lo que se va procediendo en el calendario. En ese sentido, estamos muy arriba de toda la estrategia, en favor de la mejor versión de descanso de alimentación, pero también de todo lo que es el padecimiento personal y familiar, porque lo entiendo como un aspecto fundamental y esencial".

Horas de vuelo

En el plano deportivo, Cruz Azul también ha tomado decisiones estratégicas para acortar distancias y minimizar el desgaste físico. Un ejemplo claro será su próxima gira: tras enfrentar a los Bravos de Juárez, el equipo no regresará a la Ciudad de México, sino que viajará directamente a Vancouver, donde disputará su compromiso de Concacaf Champions Cup.

Es importante aclarar que toda la logística presentan situaciones diferentes. Nosotros tomamos la decisión de acortar la cantidad de kilómetros en los vuelos. Volar a Vancouver en favor de las condiciones climáticas, en favor de una superficie muy parecida (pasto sintético)", sentenció.

En un torneo marcado por los viajes y la falta de una casa fija, La Máquina intenta convertir la adversidad en fortaleza, apostando por un manejo integral del plantel que le permita competir sin perder de vista lo más importante: las personas que están detrás del futbolista.