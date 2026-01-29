"Serían el peor campeón": El feroz ataque de Paul Scholes contra el Arsenal que incendia la Premier

Paul Scholes, legendario exjugador del Manchester United y actual analista de televisión, elevó el tono de sus críticas contra el Arsenal, al asegurar de que los Gunners se convertirían en el peor de los monarcas de la Premier League si terminan el calendario regular con el título del futbol inglés.

Scholes encendió las redes sociales con una sentencia lapidaria. A pesar de que los Gunners lideran la tabla o se mantienen en la pelea directa, el astro del United afirmó que, de levantar el trofeo en mayo, el Arsenal sería el "peor equipo campeón en la historia de la competición".

Para Scholes, la efectividad del conjunto de Mikel Arteta no es sinónimo de grandeza. El analista sostiene que el estilo de juego actual es "pobre" y carece de la brillantez individual que definía a los campeones de antaño. Según su visión, ningún delantero del Arsenal entraría en un once ideal de la temporada, rescatando únicamente a figuras como Declan Rice como dignos de tal distinción.

Un historial de escepticismo crónico

Esta no es una postura aislada. El escepticismo de Scholes hacia el norte de Londres viene de lejos:

Temporada 2024/25: Dudó de su mentalidad ganadora, colocando al Liverpool y al City por encima en sus predicciones.

Enero 2026: Señaló directamente a Martin Odegaard, sugiriendo que su rol como 10 se ha vuelto un problema para la fluidez del Arsenal, y criticó la pérdida de momentum en momentos clave.

Incluso cuando Scholes reconoce que el Arsenal está logrando "sacar los resultados", utiliza este argumento de forma peyorativa para enfatizar que sería un título poco merecido por la "falta de calidad estelar".

Paul Scholes marcó una época en el Manchester United de Alex Ferguson; de ahí su gran rivalidad con el Arsenal. Instagram.com/paulscholesaaa/

Scholes tiene eco en las redes sociales

La viralidad de sus comentarios ha provocado una ola de reacciones. Mientras exjugadores como Steve Bruce han salido a matizar sus palabras —recordando que equipos del United ganaron títulos con menos puntos y juego similar—, la afición gunner acusa a Scholes de un sesgo incontrolable debido a la rivalidad histórica entre los Red Devils y el Arsenal.Sea por análisis técnico o por su ADN de Manchester, Scholes se ha convertido en la voz más disruptiva del ecosistema mediático inglés, transformando cada partido del Arsenal en un juicio sobre su legitimidad como posible campeón.