Tras masacre en Salamanca instalan mesas de trabajo permanente

Tras el ataque registrado en la comunidad de Loma de Flores, Salamanca, donde 11 personas perdieron la vida y varias resultaron heridas en un campo de fútbol, autoridades de los tres niveles de gobierno establecieron una mesa de trabajo permanente.

Como resultado se acordó reforzar la presencia y coordinación de los cuerpos de seguridad, así como implementar acciones preventivas y operativas para preservar el orden público y brindar mayor tranquilidad a las familias salmantinas.

Durante el encuentro, realizado en las instalaciones del C4 de Salamanca, el secretario de Gobierno, Jorge Daniel Jiménez Lona, manifestó la postura del Gobierno de Guanajuato frente a los hechos.

El funcionario señaló que la instrucción de la administración estatal es la suma de capacidades con el Ayuntamiento y las fuerzas federales.

Tenemos la instrucción de la Gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, de brindar todo el apoyo. Venimos a hacer equipo con el Ayuntamiento y con las autoridades municipales para responder con coordinación, inteligencia y acciones concretas”, puntualizó.

Jiménez enfatizó que la estrategia se centrará en el trabajo articulado para evitar la impunidad y ofrecer certeza a los habitantes de la región mediante el esclarecimiento de los hechos.

Avances en el caso

Por otra parte, el fiscal general del estado, Gerardo Vázquez Alatriste, reportó que las indagatorias presentan avances en la recopilación de indicios.

Reiteró que el proceso se mantendrá bajo los lineamientos del debido proceso hasta la detención y presentación de los responsables ante las instancias judiciales correspondientes.

El secretario de Seguridad y Paz, Juan Mauro González Martínez, informó que el seguimiento técnico del caso permitió la generación de datos que alimentan las líneas de investigación actuales. Esta información es utilizada para orientar las acciones operativas que se despliegan en el territorio.

En la reunión también participó el General Gabriel Martínez García, comandante de la 16/a Zona Militar, cuya presencia confirma la integración de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en las labores de patrullaje y prevención que se intensificarán en Salamanca y sus alrededores.

El alcalde de Salamanca, César Prieto Gallardo, reconoció la disposición de las instancias estatales y federales para atender la situación de seguridad en el municipio.

Recuerdan el momento del ataque

Familiares de las víctimas de la masacre en un campo de futbol de Salamanca, Guanajuato, acudieron la mañana de este lunes a recuperar algunas de las pertenencias que se quedaron en el lugar.

Patricia Barrón, testigo de los hechos narró que en el sitio estaba su comadre, que recibió un rozón de bala, y su bebé de un año, que fue protegido por un hombre que lamentablemente perdió la vida.

Había un menor, su mamá también sufrió una situación en su hombro; afortunadamente, no le tocó ningún disparo, era mi ahijado el de la carriola y creo que fue un milagro de Dios que no les haya pasado nada y agradecemos un día más de vida. Ahora sí que hubo un héroe, pues que lo defendió y fue una de las personas que falleció”.

Otros vecinos del lugar lamentaron la pérdida de sus seres queridos, que tuvieron la mala fortuna de ser alcanzados por las balas; tal es el caso de un joven que fue contratado para prestar el servicio de sonido local.

Ay, pues solamente que era un chico extraordinario, él era el alma de la familia y nos dolió mucho su partida”, comentó uno de los familiares de la víctima.

Vecinos de la zona señalaron que la ráfaga de balas se prolongó por varios minutos: “Bueno, yo no me asomé, ‘¿usted cree que iba a andar viendo desde que empezó la tronadera?’ No, no me iba a ir allá, porque sí se oía feo y duró mucho, a lo mejor unos 15 minutos”.

Entre los muertos hay, por lo menos, cinco guardias de seguridad privada, una de ellos mujer.

Igual y pues yo digo, si hay alguna situación entre diferentes organizaciones, pues los deberían de versar, porque tanta gente inocente, gente que viene realmente a recrear a echar porras, a pasar un rato de diversión. ¿Por qué a ellos? Y cómo a todos los guardias que no eran parte de ningún grupo y que sólo venían a hacer su trabajo”, agregó.

De los seis lesionados, dos fueron dados de alta la misma noche del domingo. Mientras que 10 de los 11 cuerpos ya fueron identificados por la Fiscalía de Guanajuato.

