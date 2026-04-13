¡Masacre en RAW! Rusev destroza a Penta y Rey Mysterio rumbo a Wrestlemania Vegas

El escenario principal de la WWE vivió una noche de auténtico terror. Las alarmas sonaron con tremenda fuerza en la última edición de la marca roja RAW, justo en la antesala de la esperada celebración de Wrestlemania Vegas. Lo que pintaba para ser una velada de consolidación absoluta para los talentos aztecas, terminó como una película de terror protagonizada por un monstruo europeo. El poderoso y despiadado gladiador Rusev desató su furia contenida y masacró sin piedad a los grandes ídolos mexicanos: Penta, Rey Mysterio y Dragon Lee.

Rusev terminando de pie en el centro del ring. Foto: WWE

Todo comenzó como un choque de relevos en parejas aparentemente normal. En una esquina, el imponente búlgaro hizo alianza con el irlandés JD McDonagh, mientras que en la otra trinchera aparecieron el espectacular Je'Von Evans y el orgullo de Tala, Jalisco, Dragon Lee. El combate fluyó con gran velocidad y muchísima espectacularidad. El enmascarado mexicano brilló sobre el cuadrilátero y logró el anhelado conteo de tres segundos directamente sobre la humanidad de McDonagh, asegurando un triunfo brillante para su causa ante el alarido del respetable.

LA FURIA INCONTROLABLE DEL OGRO BÚLGARO EN RAW

Sin embargo, la amarga derrota en equipo desató a la bestia. Rusev ignoró por completo el campanazo final y canalizó toda su frustración hacia una agresión cobarde, pero brutal. El corpulento europeo se abalanzó sobre el jalisciense Dragon Lee para propinarle una paliza de dimensiones superlativas. Al ver a su compatriota masacrado sobre la lona, el legendario Rey Mysterio corrió a toda velocidad desde los vestidores para intentar el rescate heroico. Tristemente, el dueño del icónico movimiento '619' encontró un muro de puro músculo y terminó fulminado con una tremenda patada directa al rostro, quedando inerte en el centro del ensogado.

El caos en la arena alcanzó su punto máximo de ebullición con la sorpresiva aparición del actual Campeón Intercontinental. El espectacular y aguerrido Penta ingresó al encordado con la firme intención de frenar la carnicería, pero su enorme valentía topó con la peor versión del rudo. El monarca azteca recibió exactamente la misma dosis de dolor y quedó completamente fuera de combate. La sed de sangre del europeo resultó insaciable, ya que no conforme con destrozar a la legión mexicana, también repartió castigo severo contra el propio Je'Von Evans y su compañero de fórmula, JD McDonagh.

EL ESCENARIO FATÍDICO RUMBO A WRESTLEMANIA VEGAS

Para cerrar su tétrica obra de arte, el gigante aplicó su letal llave de sumisión sobre el cuerpo lastimado de Dragon Lee, mandando un mensaje terrorífico y directo para todos sus oponentes. El domingo de gloria, el europeo saldrá a cazar cabezas con el objetivo fijo en el oro que porta el llamado 'Cero Miedo'. Este ataque dejó una enorme preocupación entre la fanaticada latinoamericana, que teme por la integridad física de sus máximos ídolos.

Cartelera del domingo 19 de abril de Wrestlemania Vegas. Foto: WWE

Todo este auténtico infierno sirvió como el preámbulo más salvaje posible para la histórica función de este fin de semana. Estos seis gladiadores colisionarán de frente el próximo domingo 19 de abril en el majestuoso Allegiant Stadium. Los talentos chocarán en una peligrosa lucha de escaleras donde el Campeonato Intercontinental de Penta colgará desde lo más alto del recinto.

Esta batalla promete robarse el espectáculo y abrirá la cartelera principal que los fanáticos podrán disfrutar completamente en vivo a través de la plataforma de streaming Netflix, en punto de las 17:00 horas (tiempo del Centro de México). El panorama luce sumamente oscuro para los aztecas, quienes buscarán una venganza de proporciones épicas en la noche más grande del año.