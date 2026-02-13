El legado de Lorena Ramírez y la cultura rarámuri en la 21K Tarahumara

Durante años, el rostro que mejor ha representado el espíritu de la 21K Tarahumara–The Home Depot ha sido el de María Lorena Ramírez, ganadora del Premio Nacional de Deportes y emblema del orgullo rarámuri. Su historia, corriendo con falda y huaraches por los senderos de la Sierra, convirtió esta competencia en algo más que una prueba atlética: la transformó en un puente entre culturas.

Aunque en la edición 2026 no estará presente, su legado sigue marcando el pulso de una carrera que celebra su décimo tercera edición con la ambición de ser la más grande de su historia.

El punto de reunión será el Parque Fundidora de Monterrey, donde más de 7 mil corredores tomarán la salida en las modalidades 21K, 5K y Rijimara. Con esa cifra, el evento superará los 57 mil participantes acumulados desde su nacimiento, reafirmando su crecimiento y su impacto social.

Es una carrera 100 por ciento llena de vida, de color y de apoyo. Al finalizar nuestra ruta, les vamos a dar una medalla tallada a mano por personas de la sierra. Están hechas con corte de pino de la sierra tarahumara y son un ingreso directo para toda la comunidad”, señaló Victor Girón, Gerente de Relaciones Públicas y Asuntos de Gobierno en The Home Depot.

El emblemático Serro de la Silla, una postal de la carrera. Foto: The Home Depot

En ausencia de María Lorena, la representación rarámuri de élite estará encabezada por Daniel Muni Chaparro, Alfonso González Rodríguez y Mayra González Bautista, tres corredores que mantienen viva la tradición de resistencia y conexión con la tierra que distingue a su comunidad.

La competencia es organizada junto con la Fundación Tarahumara José A. Llaguno A.B.P., cuyo objetivo es fortalecer la educación de niñas, niños y jóvenes rarámuri en la Sierra Tarahumara, una de las regiones con mayores desafíos educativos del país.

Este año, los recursos obtenidos beneficiarán directamente a 800 estudiantes de secundaria y a menores que viven en albergues. El apoyo contempla talleres para el desarrollo de habilidades socioemocionales, así como mejoras en infraestructura escolar: rehabilitación de canchas, renovación de baños y dormitorios, e instalación de aulas de cómputo con acceso a internet.

Al participar en la carrera, pueden ver y conocer a quienes le va a llegar su donativo. Nos acompañan, danzantes, artesanos y corredores rarámuris”, declaró en entrevista para Excélsior Monserrat Vega, Coordinadora de comunicación de Fundación Tarahumara.

La edición 2026 será la más grande en su historia. Foto: The Home Depot

A lo largo de más de 13 años, la 21K Tarahumara–The Home Depot ha otorgado más de 5 mil becas y respaldado a más de 30 mil personas rarámuri. También ha impulsado centros comunitarios con bibliotecas, comedores y espacios digitales en comunidades como Creel, Guachochi, Yerbitas y Guadalupe y Calvo.

Además de los miles de corredores, cerca de 90 representantes rarámuri —entre atletas, danzantes y artesanos— formarán parte del evento, aportando tradición y cultura a una jornada que demuestra que correr también puede transformar realidades.