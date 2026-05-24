Martinoli le deja recadito a Ricardo La Volpe por el 'Viernes Botanero'

En los últimos años, Televisa y TV Azteca han compartido señal en los partidos de Liguilla y Final, permitiendo a los aficionados disfrutar de la transmisión simultánea y maximizando el alcance del espectáculo del futbol mexicano.

Esta práctica se ha convertido en una tradición durante la Liguilla. Este año fue la excepción, sin embargo, en plena transmisión de la televisora de Chapultepec, Ricardo La Volpe bromeó, o tuvo un error, con la promoción de la del Ajusco.

Christian Martinoli junto a Jorge Campos y Luis García. Foto de X: @martinolimx

Martinoli y la burla a La Volpe por el ‘Viernes Botenero’

Durante la transmisión de TUDN del partido México vs Ghana, en un momento distendido del segundo tiempo, David Faitelson lanzó un comentario a Fernando Guerrero “tranquilo Cantante, tú sigue disfrutando tu viernes”. Fue entonces cuando Ricardo La Volpe, de manera espontánea y sin filtro, completó la frase con un rotundo “¡Botanero!”, desatando risas inmediatas en la cabina.

Ese comentario del ‘Bigotón’ generó un momento caótico y divertido. Sus compañeros gritaron “¡Noooo!”, Faitelson bromeó con “sácate de aquí, ¿lo sacas tú o lo saco yo, Vaca?”, y Andrés Vaca remató con comentarios sobre que “La Volpe ya nos clavó”.

Tras el episodio, Christian Martinoli se burló de La Volpe con un mensaje en sus redes sociales. El icónico narrador de Azteca publicó una imagen promocionando la Final con el texto: “No es ‘Viernes Botanero’ pero el maestro La Volpe lo sabe; este domingo por Azteca 7 nos vemos”.

Martinoli, con su estilo característico, aprovechó el momento para tirar un dardo amistoso a la competencia y recordar la identidad de su señal. La publicación se volvió viral, generando memes y comentarios de aficionados que celebraron la rápida respuesta del narrador.

La Volpe y su breve paso por TV Azteca

Ricardo Antonio La Volpe cuenta con una extensa trayectoria en el futbol mexicano, que incluye colaboraciones y análisis en diferentes plataformas de televisión.

Su paso por TV Azteca, aunque no tan prolongado como su presencia actual en TUDN, le permitió conectar con audiencias y formar parte de transmisiones históricas, donde su visión táctica y carácter directo siempre destacaron.