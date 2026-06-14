Marruecos hace historia en el Mundial 2026 con un equipo completo que no nació en sus tierras

Ocurrió en este Mundial Norteamericano, donde las fronteras son infinitas y está revuelta la sociedad. Así de manera semejante, le sucedió a Marruecos, la primera Selección en la historia que participa con 11 jugadores que no nacieron en sus tierras.

Fue contra Brasil en lo que ha sido quizá, el mejor partido de los primeros 10 que se han jugado.

Las generaciones se transforman y los cambios abrazan al futbol moderno, por lo que este síntoma de aceptación ya se ha vuelto habitual.

Marruecos, 'la revelación extranjera'

Marruecos, que ha sido la gran revelación del último lustro futbolístico ha entrado a codazos por un sitio entre las potencias emergentes.

Su plantel dispuesto para jugar ante Brasil fue el siguiente:

Su plantel dispuesto para jugar ante Brasil fue el siguiente:

Bono (Canadá)

Noussair Mazraoui (Países Bajos)

Issa Diop (Francia)

Chadi Riad (España)

Achraf Hakimi (España)

Neil El Aynaoui (Francia)

Ayyoub Bouaddi (Francia)

Chemsdine Talbi (Bélgica)

Bilal El Khannouss (Bélgica)

Samir El Mourabet (Francia)

Ismael Saibari (España)

Contra Brasil con todos nacidos fuera de Marruecos

La realidad es que en su partido de debut, Marruecos montó un equipo serio y plagado de técnica, con sólo un jugador nacido en Casablanca, Marruecos, Azzdine Ounahi, por lo que a partir del minuto 65 jugaron con 11 futbolistas que nacieron lejos de su país.

Y así fue por 25 minutos hasta que vino el cambio sobre la hora del cierre con el ingreso de Soufiane Rahimi, otro oriundo de Casablanca que volvió a poner un toque marroquí al cien por ciento en el equipo.

México también contribuye en este tema. Al jugar el debut ante Sudáfrica puso en la alineación titular a dos naturalizados, el español de nacimiento Álvaro Fidalgo y el colombiano Julián Quiñones, algo que ya se toma con normalidad y que crece en cada Copa del Mundo.

Los cambios de nacionalidad y las reglas flexibles de la FIFA, además de las leyes constitucionales de cada país, permiten que los jugadores busquen federativamente la oportunidad de jugar con sus selecciones.