Ancelotti tras el Brasil vs Marruecos: “No se gana el Mundial en el primer partido”

El debut de la Selección de Brasil en el Mundial 2026 no cumplió con las altas expectativas de la Torcida, pero su timonel mantiene la calma. Tras el amargo empate frente a Marruecos en la primera jornada de la Fase de Grupos, el director técnico italiano Carlo Ancelotti restó dramatismo al resultado, asegurando que sumar una unidad es positivo y que el torneo apenas comienza para los pentacampeones del mundo.

Nos conformamos con este resultado, que no está mal, y lucharemos en el próximo partido. No se gana el Mundial en el primer partido. El debut, por muchas razones, puede que no salga como uno quiere", manifestó con total serenidad el experimentado estratega.

Autocrítica total: Ancelotti reconoce el mal juego ante Marruecos

A pesar de arropar a su plantel, el técnico de la Canarinha no esquivó los cuestionamientos y asumió la responsabilidad por el pobre funcionamiento colectivo que mostró la escuadra sudamericana, especialmente durante los primeros 45 minutos del encuentro.

Hay que aceptar las críticas cuando el equipo no juega bien. Creo que la alineación titular fue cuidadosamente elegida, porque trabajamos en ella. No creo que las críticas vayan dirigidas a los jugadores que fueron titulares; las críticas van dirigidas al equipo, que no jugó bien en la primera mitad”, declaró con firmeza.

La mira puesta en Haití: El objetivo es clasificar

Para Ancelotti, la clave está en pasar la página de inmediato y ajustar las piezas de cara al segundo compromiso del sector, donde se verán las caras ante la Selección de Haití. El estratega confía en que el nivel futbolístico de sus dirigidos irá en una curva ascendente conforme avance la competencia en territorio norteamericano.

"Tenemos que seguir adelante, prepararnos bien para el próximo partido. El objetivo es clasificarnos, superar la fase de grupos y mejorar con el tiempo”, concluyó el italiano, dejando en claro que la exigencia de ganar el próximo duelo es total para no comprometer el boleto a la siguiente ronda.